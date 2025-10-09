Președintele României, Nicușor Dan, a salutat acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza.

„Apreciez eforturile”

Nicușor Dan a transmis un mesaj, pe platforma X, legat de acordul de pace dintre Israel și Hamas.

„Salut cu căldură acordul de încetare a focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump, precum și implicarea Egiptului, Qatarului, Turciei și a tuturor partenerilor care au contribuit la acest progres important în negocieri”, a scris Nicușor Dan, pe .

„Acest pas aduce o speranță mult așteptată pentru pace și stabilitate în regiune. România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a adăugat președintele.

I warmly welcome the agreement for a ceasefire and the safe return of all Israeli hostages from Gaza. I commend the efforts and valuable leadership of President , as well as of Egypt, Qatar, and Türkiye and all the partners involved in securing this important… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Cu două zile în urmă

La data de 7 octombrie, Nicușor Dan a mai transmis un mesaj, pe platforma X, unde transmitea că România „salută reluarea negocierilor de pace, în baza inițiativei de pace a președintelui Trump”.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele și familiile lor, împărtășindu-le durerea. România își reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm furnizarea neîngrădită de asistență umanitară populației civile din Gaza. România salută reluarea negocierilor de pace, în baza inițiativei de pace a președintelui Trump”, a scris președintele României, cu două zile în urmă.

Today marks two years since the heinous attacks perpetrated by Hamas against the State of Israel. We stand in solidarity with all the victims and their families, sharing their pain. Romania reiterates its call for an immediate ceasefire and the unconditional release of all… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

48 de ostatici

Președintele american, Donald Trump, se așteaptă ca Hamas să elibereze toți ostaticii israelieni rămași, luni.

„Cel mai important lucru este că ostaticii vor fi eliberați probabil, probabil luni”, i-a spus Trump gazdei Fox News Sean Hannity, într-un interviu la câteva ore după ce a anunțat că atât Hamas, cât și Israelul au convenit asupra primei faze a planului său de 20 de puncte pentru pace în Orientul Mijlociu, conform New York Post.

Este vorba despre 48 de ostatici despre care se crede că se află în Gaza. Mai mult de jumătate dintre ei ar fi morți.