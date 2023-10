Nicușor Dan, despre semaforizarea inteligentă, în Capitală: Din păcate, până când reușim să adaptăm sistemul, să-l conectăm cu sistemul central, e o chestiune de doi ani (VIDEO)

Nicușor Dan a fost prezent în emisiunea Bună, România, pe B1 TV, unde a fost întrebat despre semaforizarea inteligentă pe care a propus-o în timpul campaniei electorale și în ce stadiu se află acest proiect.

“Da, aici am făcut mai multe lucruri. Din păcate, suntem blocați în hățișul ăsta de achiziție publică. Am făcut mai întâi o așa numită prefezabilitate. Nu aveam evidența tuturor intersecțiilor semaforizate și a fost o echipă de la noi, care le-a luat și le-a pus într-un document, studiu de prefezabilitate. În baza lui, am făcut un caiet de sarcini, o documentație de achiziție și am ieșit în achiziție publică. Asta s-a întâmplat în urmă cu un an.

S-au depus ofertele, s-a terminat evaluarea în decembrie 2022, acum 9 luni.

Din păcate, din decembrie până acum, suntem fie la CNSC, acum suntem la CNSC, fie la Curtea de Apel, cu această achiziție blocată de contestații pe care și le fac cei 2 competitori între ei. Nu putem să semnăm până când nu se pronunță această instituție, CNSC. Sper ca chestiunea asta să se termine cât mai repede, ca să semnăm contractul, să îi dăm drumul pentru studiul de fezabilitate. 4 pași, abia după aceea să începem și să și montăm”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a vorbit și despre o estimare a timpului până va fi totul implementat.

“Pe studiul de fezabilitate, din momentul în care contractul este semnat, termenele sunt foarte clare, adică sunt livrabile în 3 luni, în 6 luni, 9 luni, 12 luni. Primul livrabil sunt o ieșire pe fiecare sector. De exemplu, sectorul 1 este ieșirea din calea Griviței. În sectorul 6, în mod evident, este ieșirea din Iuliu Maniu, care e artera cea mai aglomerată.

Pe fiecare dintre ele se vor identifica acele intersecții unde nu sunt semafoare, pentru că tu degeaba ai linie verde la 5 semafoare, dacă ai o intersecție nesemaforizată, trebuie să dai prioritate pietonului care trece că el n-are roșu și atunci ai pierdut toată linia verde. Trebuie identificate astea și făcute proiectele tehnice pentru montarea de semafoare. Asta e ceva ce, cum am spus, ei pot să facă în 3 luni din momentul în care semnăm contractul. După care trebuie să facem o achiziție pentru montarea semafoarelor, asta mai durează un an.

În paralel se face, adică după încă 3 luni se face, o estimare a întregului sistem și după aceea, etapa a 3-a, toate cele 250 de intersecții, care au semafoare, se schimbă soluțiile tehnice. Deci, din păcate, din momentul ăsta, până când reușim să adaptăm sistemul, să-l conectăm cu sistemul central, e o chestiune, la fel, de 2 ani.”, a mai spus primarul.