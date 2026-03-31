Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani

Anchetatorii DNA au descoperit sume impresionante de bani în timpul perchezițiilor care îl vizează pe Cristian Anton, directorul Autorității Rutiere Române. Potrivit unor surse oficiale, șeful ARR avea strânși peste 350.000 de euro, depozitați în cutii de pantofi și într-o valiză.

Cristian Anton, șpăgi de mii de euro pentru examene

Operațiunea DNA, declanșată marți dimineață, vizează un dosar complex de corupție legat de fraudarea examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale destinate șoferilor de transport marfă.

12 suspecți sunt vizați în dosar, printre care și directorul ARR, Cristian Anton.

Aceștia ar fi solicitat sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru a furniza subiectele de examen. Mecanismul de fraudare presupunea fie promovarea contra unor sume de bani, fie utilizarea unor persoane care susțineau testările în locul candidaților reali.

Și se pare că s-au strâns bani frumoși prin acest mecanism. Doar la Cristian Anton, procurorii ar fi descoperit 350.000 de euro.

Descinderile au avut loc în 23 de locații din București și județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, vizând atât sediul central al ARR, cât și domiciliile unor angajați. Investigația s-a extins și în județe precum Mehedinți și Arad.

Șeful ARR, omul lui Grindeanu

Cristian Anton a fost plasat în fruntea ARR în noiembrie 2025 de către actualul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban. Însă, tot trecutul lui Anton este legat de actualul șef al PSD, Sorin Grindeanu.

Anton și Sorin Grindeanu sunt apropiați încă de acum două decenii, când erau consilieri locali la Timișoara. Ambii făceau parte din Partidul Social Democrat. În iunie 2008, într-o ședință la care a luat parte și Anton, Grindeanu ajungea viceprimar.

În 2009, Cristian Anton a renunțat la mandatul de consilier local pentru șefia Oficiului Protecției Consumatorilor Timiș, unde a fost propus de PSD Timiș.

Cristian Anton a devenit în 2012 director al direcției juridice la Autoritatea Rutieră Română. Odată cu numirea lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor în noiembrie 2021, în Guvernul Ciucă, Anton apare în poziția de director de cabinet.

În perioada în care Anton a ocupat această poziție, numele lui a apărut și în dosarul mitei pentru duty-free-urile de pe aeroportul Otopeni, din 2023, scrie .

Procurorii DNA au înregistrat o discuție în care patronul firmei Millenium, Cătălin Lăscuţ, supranumit și „regele duty-free-urilor”, susținea că a avut o discuție cu Anton, pe care îl numea „fratele meu”.

Sorin Grindeanu a declarat atunci că nu a știut de întâlnirea șefului său de cabinet cu unul dintre inculpații din dosarul „Otopeni” până la apariția stenogramelor în presă. Actualul lider al PSD a susținut că după apariția stenogramelor i-a cerut explicații lui Cristian Anton.

De asemenea, în noiembrie 2024, tot G4Media scria: „Compania Aeroporturi București l-a împuternicit pe Cristian Anton, șeful de cabinet al ministrului Sorin Grindeanu, să voteze în AGA numirea lui Paul Păcuraru, fiul patronului de la Realitatea, la conducerea Romprest”.

„Nu cunosc subiectul și nici nu intră în fișa postului meu de ministru”, spunea atunci Sorin Grindeanu.

Ce spune acum Grindeanu despre amicul Anton

„Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, vă repet, dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe, cine nu respectă legea, plătește.”, a declarat .