B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Surse: Tensiuni tot mai mari între PSD și PNL. Nicușor Dan îl convoacă pe Sorin Grindeanu la Cotroceni, în plină criză în Coaliție

Ana Maria
31 mart. 2026, 10:35
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  Ce discuții a avut Nicușor Dan cu Ilie Bolojan
  Nicușor Dan a decis să îl cheme la Palatul Cotroceni pe Grindeanu. Ce spune despre un posibil guvern minoritar
  Ce scenarii ia în calcul PSD
  Nicușor Dan a decis să îl cheme la Palatul Cotroceni pe Grindeanu. Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare

Președintele Nicușor Dan a decis să îl cheme la Palatul Cotroceni pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, într-un moment tensionat pentru Coaliția de guvernare. Întâlnirea va avea loc miercuri și vine pe fondul disputelor tot mai vizibile dintre partidele aflate la putere.

Potrivit Antena 3 CNN, șeful statului a avut deja, la începutul săptămânii, o discuție de aproximativ 30 de minute cu premierul Bolojan pe tema crizei carburanților și a situației politice.

Ce discuții a avut Nicușor Dan cu Ilie Bolojan

Luni, președintele a discutat direct cu premierul Ilie Bolojan despre tensiunile din Coaliție, dar și despre creșterea prețurilor la carburanți, subiect care pune presiune pe Guvern.

În acest context, întâlnirea cu liderul PSD este văzută ca o încercare de a calma spiritele și de a găsi o soluție politică pentru menținerea stabilității guvernării.

Nicușor Dan a decis să îl cheme la Palatul Cotroceni pe Grindeanu. Ce spune despre un posibil guvern minoritar

Nicușor Dan a transmis un mesaj clar privind scenariile vehiculate în spațiul public:

„O consultare a PSD este un gest democratic. Pentru moment, avem un guvern. Continuăm în formula asta. Partidele se atacă public de multă vreme, ne-am obișnuit cu chestiunea asta. Nu cred ca e potrivit un guvern minoritar”, a spus luni Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că, în ciuda disputelor, există și zone în care partidele colaborează:

„Pe de altă parte, în chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează. E combinație de administrativ cu joc politic, pe partea de administrativ funcționează. Nu cred că e o soluție fericită pentru momentele pe care le trăim”.

Nicuşor Dan a punctat: „Îmi doresc un Guvern cu cele patru partide şi minorităţile naţionale. Fără PSD, nu poate fi decât un Guvern minoritar, e dificil„.

Ce scenarii ia în calcul PSD

În interiorul PSD au început deja consultări privind viitorul partidului în Coaliție. Social-democrații analizează mai multe variante, inclusiv ieșirea de la guvernare.

Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a lansat un avertisment dur, invocând nemulțumirea populației: „8 din 10 români spun că direcția guvernării este greșită”.

De asemenea, Sorin Grindeanu a precizat că PSD ar dori să rămână la guvernare, dar fără actualul premier: „Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum”.

Nicușor Dan a decis să îl cheme la Palatul Cotroceni pe Grindeanu. Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare

Întrebat ce va face dacă PSD decide, în urma votului intern din 20 aprilie, să nu mai susțină Guvernul, Ilie Bolojan a transmis că social-democrații trebuie să își asume decizia:

Bolojan a mai adăugat că „rămâne de văzut” dacă miniștrii PSD vor demisiona.

În același timp, premierul a exclus varianta înlocuirii sale la cererea PSD, precizând că liberalii își mențin poziția și că protocolul Coaliției a fost respectat.

Mai mult, Bolojan a avertizat că o eventuală criză provocată de PSD ar putea compromite pe viitor orice colaborare între cele două partide.

Tags:
Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
Ultima oră
