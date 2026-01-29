Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”

După ce avocata Adriana Georgescu a fost reținută de procurorii DNA, PNL a reacționat și a negat că femeia ar avea vreo funcție în PNL. E doar membru și, va fi suspendată, anunță PNL Sector 1. Între timp, apar noi detalii din dosarul în care Georgescu este implicată alaturi de un alt afacerist, membru PNL și de un individ care se recomanda drept general SIE
Avocata Adriana Georgescu şi presupusul general SIE, Gheorghe Iscru, urmează să fie duşi la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă. Cei doi au fost prinşi miercuri în flagrant de procurori în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro pe care ar fi pretins-o de la un om de afaceri din Constanţa, Jean-Paul Tucan, și el membru PNL.
Imediat după ce cazul a ajuns în atenția publică, iar acuzațiile procurorilor la adresa avocatei invocau relațiile acesteia la nivel înalt, în PNL, în Guvern și la Palatul Cotroceni, liberalii au venit cu mai multe precizări.
Adriana Georgescu ar fi cerut jumătate de milion de euro de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan, susținând că poate interveni pentru a-l ajuta în rezolvarea unui dosar penal. Acesta a fost trimis în judecată în august 2025 pentru fraude cu fonduri europene. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București, însă nu a trecut de camera preliminară.
Iar potrivit unor surse, chiar Jean Paul Tucan ar fi turnat-o la DNA.
„O cunosc de aproximativ 15 ani, din anul 2010, fiind colegi, membri de partid la PNL București.
Începând cu luna mai 2025, Georgescu Adriana m-a contactat în contextul alegerilor electorale, ocazie cu care mi-a spus că mă poate ajuta să-mi rezolve problema cu cele două dosare penale în care sunt cercetat. Precizez că ea a fost cea care m-a contactat după mulți ani și a deschis acest subiect.
Aceasta mi-a spus că mă va putea ajuta cu problema mea, dar să am puțină răbdare, cerându-mi totodată să o ajut cu o sumă de bani, pentru că are niște probleme financiare. Suma de bani avea legătură cu ajutorul pe care mi l-a oferit, aceasta spunându-mi că problema mea poate fi rezolvată favorabil.
Aceasta mi-a spus că are contacte cu oameni politici cu poziții înalte, cu care poate discuta și care pot influența cursul dosarelor penale. O cunosc pe Georgescu Adriana ca fiind o persoana influentă, cu contacte la nivel înalt în cadrul partidelor politice.”, ar fi scris Paul Tucan în denunțul de la DNA, citat de gândul.ro.
Afaceristul susține că avocata i-ar fi cerut bani în repetate rânduri, dar de fiecare dată el ar fi refuzat să îi dea vreo sumă. Asta până când a intrat pe fir Gheorghe Iscru. El ar fi fost cel care a anunțat că este nevoie de 500 de mii euro pentru a rezolva dosarele lui Tucan.