Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”

După ce avocata Adriana Georgescu a fost reținută de procurorii DNA, PNL a reacționat și a negat că femeia ar avea vreo funcție în PNL. E doar membru și, va fi suspendată, anunță PNL Sector 1. Între timp, apar noi detalii din dosarul în care Georgescu este implicată alaturi de un alt afacerist, membru PNL și de un individ care se recomanda drept general SIE

Cum a reacționat PNL după ce Adriana Georgescu a fost reținută

Avocata Adriana Georgescu şi presupusul general SIE, Gheorghe Iscru, urmează să fie duşi la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă. Cei doi au fost prinşi miercuri în flagrant de procurori în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro pe care ar fi pretins-o de la un om de afaceri din Constanţa, Jean-Paul Tucan, și el membru PNL.

Imediat după ce cazul a ajuns în atenția publică, iar acuzațiile procurorilor la adresa avocatei invocau relațiile acesteia la nivel înalt, în PNL, în Guvern și la Palatul Cotroceni, liberalii au venit cu mai multe precizări.

„În legătură cu informațiile apărute recent în spațiul public, PNL Sector 1 face următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1, nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1.