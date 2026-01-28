Avocata bucureșteană Adriana Georgescu a fost ridicată de procurorii DNA, după ce a fost prinsă în flagrant luând 60.000 de euro dintr-o sumă totală de 500.000 de euro, spun surse judiciare pentru știripesurse.ro. În schimbul banilor, ea i-ar fi spus unui afacerist că-l poate ajuta cu pilele ei în diverse structuri. Avocata s-a lăudat inclusiv că are „intrare” la șeful DNA.
Adriana Georgescu a fost ridicată, miercuri, de anchetatori după realizarea flagrantului, notează știripesurse.ro, citând surse judiciare. De asemenea, a mai fost ridicat un bărbat care pretindea în mod fals că e general SIE.
Avocata i-ar fi promis afaceristului Jean Paul Tucan legături „la discreție” în DNA, instanțe și inclusiv la Administrația Prezidențială. Ea ar mai fi spus că „intră” direct la șeful DNA, Marius Voineag.
Adriana Georgescu este consilier al PNL Sector 1 și în trecut a avut funcția de secretar general al filialei, notează stiripesurse.ro.
De asemenea, avocata a mai avut mici funcții în Ministerul Transporturilor, Ministerului Economiei și în CNADNR.
„Potrivit informațiilor din presa centrală Adriana Georgescu ar fi o apropiată a ex-consilierului președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban”, mai notează site-ul citat.