Avocata bucureșteană Adriana Georgescu a fost ridicată de procurorii DNA, după ce a fost prinsă în flagrant luând 60.000 de euro dintr-o sumă totală de 500.000 de euro, spun surse judiciare pentru știripesurse.ro. În schimbul banilor, ea i-ar fi spus unui afacerist că-l poate ajuta cu pilele ei în diverse structuri. Avocata s-a lăudat inclusiv că are „intrare” la șeful DNA.

Prinsă în flagrant

Adriana Georgescu a fost ridicată, miercuri, de anchetatori după realizarea flagrantului, notează , citând surse judiciare. De asemenea, a mai fost ridicat un bărbat care pretindea în mod fals că e general SIE.

Avocata i-ar fi promis afaceristului Jean Paul Tucan legături „la discreție” în DNA, instanțe și inclusiv la Administrația Prezidențială. Ea ar mai fi spus că „intră” direct la șeful DNA, Marius Voineag.

Cine e Adriana Georgescu

Adriana Georgescu este consilier al PNL Sector 1 și în trecut a avut funcția de secretar general al filialei, notează stiripesurse.ro.

De asemenea, avocata a mai avut mici funcții în Ministerul Transporturilor, Ministerului Economiei și în CNADNR.

„Potrivit informațiilor din presa centrală Adriana Georgescu ar fi o apropiată a ex-consilierului președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban”, mai notează site-ul citat.