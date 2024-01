Noile trenuri de lung parcurs de la Alstom se lasă și mai mult așteptate / Mihai Barbu, președintele Consiliului de Administrație Metrorex: „Nu ne rămâne decât să îi penalizăm drastic” (VIDEO)

Metrorex mai are de așteptat pentru primele trenuri noi de lung parcurs de la Alstom. Acestea ar fi trebuit să ajungă în vară în România, însă din cauza întârzierilor de producție, este posibil ca primul tren să nu mai ajungă nici în noiembrie. Asta deși Metrorex a plătit un avans de 20 de milioane de euro companiei Alstom, așa Cuma explicat în emisiunea „Drumurile noastre” Mihai Barbu, președintele Consiliului de Administrație Metrorex:

“Din cauza crizelor multiple nu reușesc să livreze la timp aceste trenuri de metrou. Ele au o întârziere de mai mult de un an de zile. În iulie anul trecut trebuia să vină primul tren. Apoi s-a decalat cu încă un an. Nu au ajuns nici în termenul acesta. Pentru primul tren au fost invitați colegii me id ela Metrorex în Brazilia, acolo unde se construiește trenul și au constatat foarte multe nereguli în construcția acestui tren. Termenul pe care ultima oară l-au avansat dumnealor de 18 noiembrie să îl trimită către România pe vas din Brazilia, probabil că nu va fi respectat nici acesta din cauza acestor neconformități din punct de vedere tehnic”.

Compania invocă crizele globale din prezent pentru a explica întârzierile: “Toate aceste crize de care se discută la televizor, criza oțelului, a componentelor electrice, criza forței de muncă. Toate acestea au condus la aceste întârzieri, asta ne spun dumnealor. Pe de altă parte noi spunem așa, noi avem un contract cu această companie, un termen de livrare. Ne-am asumat că vom plăti avansul pentru această solicitare a noastră de trenuri care a fost 20%, de 20 de milioane de euro din 100 de milioane de euro. Plătită, la momentul semnării contractului. Mai departe ei nu s-au ținut de clauzele din contract. Noi avem un contract cu Alstom Franța prin subcontractor Alstom România. Cu Alstom România discutăm destul de mult pentru că ei au și mentenanța trenurilor noastre, dar de notat este că chiar șeful Alstrom pe Europa a ieșit în declarație publică să spună că până la finalul anului trenurile vor fi în România.

Nici măcar nu îl avem în teste și slabe șanse să plece în 18 noiembrie din Brazilia. Prin urmare nu vor circula anul acesta pe Magistrala 5”, a spus Mihai Barbu.

Acesta a precizat că vor fi penalități drastice:

“Noi le explicăm că avem o problemă pentru că trebuie să micșorăm timpul de așteptare pentru călătoriinoștri care nu sunt puțini, 600.000 de călători pe zi. Mai departe nu ne rămâne decât să îi penalizăm, îi penalizăm drastic dar nu ne ajută cu nimic această penalizare pentru că călătorii noștri vor să aibă trenuri care să vină mai repede”.