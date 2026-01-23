Nokia 3310, legendarul model lansat la începutul mileniului, revine în atenția publicului într-un mod total neașteptat. Deși tehnologia a evoluat enorm, acest dispozitiv ,,indestructibil” a devenit o piesă de colecție valoroasă. Tot mai mulți colecționari sunt dispuși să plătească sume surprinzătoare pe site-urile de vânzări.

De ce a ajuns telefonul să fie considerat o comoară

Lansat pe 1 septembrie 2000, Nokia 3310 a revoluționat piața de telefonie mobilă prin rezistența sa remarcabilă și simplitatea utilizării. În prezent, acesta nu mai este considerat un simplu , ci o impresionantă piesă de istorie. Colecționarii caută peste tot exemplarele care încă se deschid și pot fi folosite, fiind atrași de rezistența care l-a făcut celebru: ecranul mic, alb-negru, și bateria care ținea zile întregi fără să ai nevoie de încărcător.

Popularitatea sa se datorează nostalgiei generației care a crescut cu jocul „Snake” și cu tonurile de apel monofonice, transformând un obiect aparent depășit într-un activ profitabil pentru cei care l-au păstrat în sertare.

Câți bani poți obține pe Nokia 3310 în 2026

Veștile sunt cu adevărat excelente pentru românii care au păstrat acest model într-un colț de sertar și au uitat de el. Pe site-urile de vânzări online, cum este OLX, un Nokia 3310 care încă arată bine se vinde în prezent cu aproximativ 500 de lei. Deși suma poate părea mică dacă o comparăm cu prețul unui smartphone de ultimă generație, este totuși un profit neașteptat pentru un dispozitiv care, în mod normal, ar fi fost aruncat la gunoi sau trimis la reciclare.

Suma pe care o pot primi persoanele interesate crește considerabil dacă telefonul este păstrat în condiții ideale, nu are zgârieturi pe carcasă și are încă bateria originală care funcționează. Cei mai norocoși sunt românii care au păstrat și cutia originală, manualele de utilizare sau accesoriile din pachet. Aceste elemente transformă telefonul într-o piesă rară de colecție, potrivit