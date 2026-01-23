Dorin Cioabă, care se autointitulează „regele romilor de pretutindeni”, ar dori să se înscrie în noua structură internațională înființată de Donald Trump. El este dispus, chiar, să facă rost de miliardul de dolari cerut ca . Crede că nu va fi nevoie.

Dorin Cioabă vrea la masa lui Trump

Autointitulatul „rege al romilor de pretutindeni” este o prezență exotică în spațiul public românesc. Deși nu are nici un regat pe care să-l conducă, nici măcar imaginar, Dorin Cioabă se afișează cu însemnele regale, coroana de aur, sceptru, așezat pe un jilț regal. Culmea ironiei, deși se pretinde rege, Cioabă și-a încercat norocul încercând să ocupe diferite funcții în cadrul republicii.

De-a lungul vremii, a candidat ca parlamentar sau ca președinte, dar a eșuat de fiecare dată. Se pare că supușii pe care pretinde că-i reprezintă nu sunt de aceiași părere. Cel puțini nu într-un număr suficient de mare încât să-i asigure un mandat de deputat sau de senator.

Chiar dacă a eșuat în politica autohtonă, republicană, regele Cioabă trage speranță să aibă un cuvânt de spus la nivel internațional. Și unde altundeva, decât de-a dreapta (sau de-a stânga, ba chiar și undeva mai în spate) lui Donald Trump. Drept care și-a declarat intenția de a face parte din proaspăt înființatul Consiliu pentru Pace.

E drept că nu va încerca să se înscrie ca șef al regatului imaginar pe care îl conduce, nici pe persoană fizică. El propune să fie primit ca reprezentant al unui ONG ce reprezintă comunitatea romă.

Vrea să reprezinte interesele națiunii rome

Dorin Cioabă, regele romilor de pretutindeni, a declarat că-i va transmite o scrisoare lui Donald Trump în care îi va solicita o invitație în Consiliul pentru Pace. Ba chiar , ca de la rege la președinte, ca să prezinte situația națiunii rome din întreaga lume.

„Organizația Internațională Romani Union – IRU, al cărei președinte este Regele Internațional al Romilor, domnul Dorin Cioabă, a decis transmiterea unei scrisori oficiale de adeziune către noul Consiliu al Păcii, recent înființat de președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump”, a transmis regele romilor, potrivit publicației Turnul Sfatului.

Cioabă spune că este normal să adere la Consiliul lui Trump, dat fiind că organizația pe care o reprezintă este înscrisă și în . Iar cele două structuri urmăresc obiective similare. Drept urmare, pentru a proteja interesele „națiunii rome” vrea să facă parte și din Consiliul pentru Pace.

„Având în vedere faptul că acest nou organism internațional urmărește obiective similare cu cele ale Organizației Națiunilor Unite, iar International Romani Union este membră a ONU de peste 40 de ani, considerăm că și în această nouă structură ar trebui să fim reprezentați, pentru a apăra și proteja drepturile națiunii rome. Națiunea romă este răspândită la nivel global, inclusiv în statele care au aderat și care urmează să adere la noul Consiliu al Păcii”, a mai spus regele Cioabă.

Ce spune de taxa de un miliard de dolari

Una dintre piedicile care ar putea sta între Dorin Cioabă și locul de la masa lui Donald Trump, în Consiliul pentru Pace, ar putea fi un miliard de dolari. Autointitulatului rege al romilor nu i se pare că taxa cerută de Trump ar fi chiar o problemă de nesurmontat. La o adică, s-ar putea găsi banii necesari, Dar, este convins că nu-i va fi cerută nici o taxă de înscriere.

Chiar dacă reprezintă un regat, iar Organizația Internațională Romani Union – IRU a luat asupra sa grija întregii națiuni rome, totuși nu vorbim despre un stat, crede Cioabă.

„Dacă este nevoie de o asemenea sumă de bani, comunitatea internațională poate să și plătească. Dar nu cred că se va impune unei comunități o sumă de plată precum unui stat, noi suntem cu totul altceva. Așa cum avem la ONU statut de reprezentare ca națiune fără teritoriu, cred că putem găsi înțelegere și la Consiliul Păcii. Situația este foarte serioasă”, a declarat Regele Cioabă.

Regele Cioabă se grăbește să-și ceară locul în Consiliul pentru Pace, structura înființată de Donald Trump, la doar o zi după ce aceasta a fost lansată. Chiar dacă a ratat , este convins că un loc se va găsi și pentru el, în condițiile în care mai multe organizații și-au anunțat intenția de a fi parte.