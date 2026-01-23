O evoluție neobișnuită a atmosferei de deasupra Arcticii atrage atenția meteorologilor, care avertizează asupra unor posibile efecte în Europa, în a doua parte a iernii. Modelele indică un proces ce ar putea schimba circulația aerului rece în luna februarie.

Ce se întâmplă în prezent deasupra Arcticii

Datele de prognoză arată apariția unui eveniment de încălzire bruscă a stratosferei, fenomen caracterizat prin creșteri rapide de temperatură la altitudini foarte mari. Acest tip de proces are potențialul de a destabiliza structura vortexului polar, transmite .

Analizele recente indică faptul că vortexul este deja deformat și întins, sub influența unor mase de aer mai cald și a unor zone persistente de presiune ridicată. Această configurație sugerează o circulație instabilă, favorabilă scurgerii aerului rece spre sud.

În astfel de condiții, specialiștii urmăresc atent dacă această perturbare va evolua către o slăbire accentuată sau chiar către un colaps temporar al vortexului polar.

Ce este vortexul polar și de ce influențează iernile europene

este un sistem vast de circulație a aerului rece care se formează deasupra regiunilor polare în timpul sezonului rece. Rolul său este de a menține aerul arctic concentrat în apropierea Polului Nord.

Atunci când acest sistem rămâne puternic și bine organizat, iernile din Europa și America de Nord sunt, de regulă, mai blânde. În schimb, slăbirea vortexului permite aerului extrem de rece să pătrundă spre latitudini temperate, relatează Antena3.

Această dinamică explică de ce modificările apărute la nivelul stratosferei pot avea consecințe directe asupra vremii resimțite la sol, chiar și la mii de kilometri distanță.

Cum ar putea fi afectată Europa în luna februarie

Prognozele indică faptul că începutul lunii februarie ar putea aduce temperaturi apropiate de normal sau chiar ușor peste medie în unele regiuni europene. Această fază este considerată una de tranziție, înaintea unor schimbări mai ample.

Pe măsură ce efectele încălzirii stratosferice se propagă către nivelurile inferioare ale atmosferei, există semnale că aerul rece ar putea reveni dinspre nord. Acest proces nu este instantaneu și poate dura mai multe săptămâni.

Modelele de ansamblu sugerează apariția unui flux nordic, asociat cu presiune ridicată în zonele polare și presiune scăzută spre sudul continentului. Acest tipar este frecvent legat de episoade de în Europa.

De ce este urmărit cu atenție acest scenariu meteorologic

Evenimentele de încălzire bruscă a stratosferei sunt adesea asociate cu unele dintre cele mai reci perioade ale iernii europene. Datele actuale arată temperaturi mult peste normal în stratosferă, un indicator clar de destabilizare.

Meteorologii subliniază că efectele la sol nu sunt imediate și pot apărea după câteva săptămâni de la declanșarea procesului. Totuși, tiparul prognozat pentru februarie este unul cunoscut, observat și în alte ierni marcate de astfel de episoade.