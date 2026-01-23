Gara din Târgu Ocna este una dintre cele mai vechi și frumoase clădiri feroviare din România, însă puțini îi cunosc trecutul. Cu o vechime de peste 140 de ani, această construcție a fost proiectată de renumitul inginer Anghel Saligny și a reprezentat, de-a lungul deceniilor, un punct strategic pentru transportul de marfă și călători.

Cine a proiectat Gara din Târgul Ocna

Istoria gării începe în anul 1884, când a fost deschisă oficial, fiind proiectată de ca un capăt de linie pentru ruta dintre Adjud și Târgu Ocna. La doar un an distanță, în 1885, marele inginer a realizat aici și primul funicular din România, denumit „Teledinamicul de la Târgu Ocna”. Această instalație a funcționat timp de 11 ani, asigurând transportul sării de la magaziile salinei locale până la Halta CFR Salina, înainte de a fi înlocuită de o linie de cale ferată industrială.

Cum s-a extins linia ferată

Rolul gării s-a schimbat radical după anul 1899, când linia ferată a fost prelungită, permițând călătorilor să ajungă până la Comănești și Ghimeș. Un moment esențial în această dezvoltare a fost construcția tunelului de la „Cireșoaia”, realizată între anii 1897 și 1898.

Aceste lucrări complexe de extindere a infrastructurii au fost coordonate de un alt inginer român celebru, Elie Radu, care a contribuit astfel la transformarea gării dintr-un simplu capăt de linie într-un nod feroviar important.

Ce reprezintă Gara din Târgul Ocna pentru comunitate

Chiar și acum, la mai bine de un secol și jumătate de la inaugurare, Gara din Târgu Ocna rămâne un simbol fundamental pentru comunitatea locală și pentru istoria transportului românesc. De-a lungul timpului, clădirea a jucat un rol crucial în dezvoltarea economică a întregii regiuni, facilitând legăturile comerciale.

Deși a fost proiectată inițial pentru nevoi industriale și de transport local, frumusețea și rezistența sa arhitecturală o transformă astăzi într-o bijuterie ce merită vizitată de orice pasionat de istorie, potrivit