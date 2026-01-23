B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o

Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o

Flavia Codreanu
23 ian. 2026, 20:13
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine a proiectat Gara din Târgul Ocna
  2. Cum s-a extins linia ferată 
  3. Ce reprezintă Gara din Târgul Ocna pentru comunitate 

Gara din Târgu Ocna este una dintre cele mai vechi și frumoase clădiri feroviare din România, însă puțini  îi cunosc trecutul. Cu o vechime de peste 140 de ani, această construcție a fost proiectată de renumitul inginer Anghel Saligny și a reprezentat, de-a lungul deceniilor, un punct strategic pentru transportul de marfă și călători.

Cine a proiectat Gara din Târgul Ocna

Istoria gării începe în anul 1884, când a fost deschisă oficial, fiind proiectată de Anghel Saligny ca un capăt de linie pentru ruta dintre Adjud și Târgu Ocna. La doar un an distanță, în 1885, marele inginer a realizat aici și primul funicular din România, denumit „Teledinamicul de la Târgu Ocna”. Această instalație a funcționat timp de 11 ani, asigurând transportul sării de la magaziile salinei locale până la Halta CFR Salina, înainte de a fi înlocuită de o linie de cale ferată industrială.

Cum s-a extins linia ferată 

Rolul gării s-a schimbat radical după anul 1899, când linia ferată a fost prelungită, permițând călătorilor să ajungă până la Comănești și Ghimeș. Un moment esențial în această dezvoltare a fost construcția tunelului de la „Cireșoaia”, realizată între anii 1897 și 1898.

Aceste lucrări complexe de extindere a infrastructurii au fost coordonate de un alt inginer român celebru, Elie Radu, care a contribuit astfel la transformarea gării dintr-un simplu capăt de linie într-un nod feroviar important.

Ce reprezintă Gara din Târgul Ocna pentru comunitate 

Chiar și acum, la mai bine de un secol și jumătate de la inaugurare, Gara din Târgu Ocna rămâne un simbol fundamental pentru comunitatea locală și pentru istoria transportului românesc. De-a lungul timpului, clădirea a jucat un rol crucial în dezvoltarea economică a întregii regiuni, facilitând legăturile comerciale.

Deși a fost proiectată inițial pentru nevoi industriale și de transport local, frumusețea și rezistența sa arhitecturală o transformă astăzi într-o bijuterie ce merită vizitată de orice pasionat de istorie, potrivit click

Tags:
Citește și...
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Eveniment
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Eveniment
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Eveniment
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Eveniment
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Eveniment
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
Eveniment
Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
Eveniment
Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
Eveniment
Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
Eveniment
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
Ultima oră
20:33 - Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva cântărețului
20:32 - Gafă diplomatică la Davos: Casa Albă a pus Belgia pe lista „Consiliului de Pace” în loc de Belarus. Cum a răspuns Bruxelles-ul
20:00 - Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
19:49 - Vortexul polar, sub presiune înainte de februarie, cu posibile efecte asupra Europei. Ce schimbări meteo sunt așteptate
19:29 - Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
19:12 - Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
19:04 - Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
18:51 - Bani de la stat pentru românii aflați în dificultate! Cine sunt beneficiarii ajutoarelor de urgență în 2026
18:21 - Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
18:16 - Șeful FIFA o ia pe urmele lui Trump. Gianni Infantino se laudă cu o cerere imensă de bilete la Cupa Mondială: „Am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani”