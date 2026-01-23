Un dosar instrumentat de DIICOT scoate la iveală un mecanism complex de exploatare a unor persoane vulnerabile, racolate prin împrumuturi cu dobânzi excesive. Ancheta vizează mai mulți suspecți din județul Mureș, acuzați că au transformat datoriile în muncă forțată peste graniță.

Cum funcționa gruparea acuzată de camătă și trafic de persoane

Procurorii au reținut șapte persoane, șase bărbați și o femeie, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit anchetei, structura ar fi fost creată pe criterii familiale și ar fi urmărit obținerea de bani de la persoane aflate în dificultate financiară.

În cursul anului 2025, victimele ar fi fost inițial împrumutate cu sume relativ mici, dar cu dobânzi greu de susținut. Odată ce datoriile deveneau imposibil de returnat, membrii grupării ar fi impus alte forme de „plată”.

De ce ajungeau victimele la muncă în Ungaria

Conform probatoriului, persoanele îndatorate au fost transportate la muncă agricolă în Ungaria, unde erau exploatate financiar. Inculpații le-ar fi reținut plata pentru activitatea prestată, folosind banii pentru a acoperi dobânzile și sumele pretinse.

În paralel, membrii grupului și-ar fi însușit beneficiile sociale ale , inclusiv alocații sau ajutoare sociale. Aceste sume erau considerate de inculpați drept rambursări ale datoriilor acumulate în timp, relatează stiripesurse.ro.

Cum era menținut controlul prin datorii „pe caiet”

O altă metodă de menținere a dependenței financiare era vânzarea de alimente, în special carne de porc, fără plată imediată. Produsele erau oferite „pe caiet”, prin magazinul deținut de unul dintre membrii grupării, chiar și persoanelor fără posibilități reale de plată.

„Acest mecanism de îndatorare a fost astfel conceput încât, datornicii, persoane nevoiașe, provenite din medii sociale defavorizate, ajungeau foarte greu sau chiar niciodată, să își achite integral datoria și toate dobânzile percepute”, transmite DIICOT via Mediafax.

Ancheta arată că recuperarea datoriilor era sprijinită și de alte persoane din comunitate. „De asemenea, pentru a recupera datoriile de la diversele persoane împrumutate, membrii grupării au fost sprijiniți de alți doi inculpați, un angajat al primăriei, care le facilitata încasarea directă, în numele victimelor, a alocațiilor și ajutoarelor sociale de care acestea beneficiau și un angajat al oficiului poștal din localitate, care elibera inculpaților sumele de bani cuvenite victimelor”, mai arată procurorii.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

Potrivit DIICOT, pe parcursul anului 2025 au fost recrutate și 21 de persoane, dintre care șase erau minore. În urma perchezițiilor efectuate în localitatea Band, anchetatorii au ridicat bani, carduri, documente și alte probe relevante.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Mureș a dispus arestarea preventivă a cinci inculpați pentru 30 de zile.