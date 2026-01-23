B1 Inregistrari!
Olandezii cooperează cu un hoț profesionist pentru a găsi Coiful dacic de la Coțofenești. Cum se derulează ancheta

Olandezii cooperează cu un hoț profesionist pentru a găsi Coiful dacic de la Coțofenești. Cum se derulează ancheta

Iulia Petcu
23 ian. 2026, 21:04
Coiful de la Coţofeneşti. Sursa foto: Captură Video TVR
Cuprins
  1. De ce a fost implicat un hoț profesionist în anchetă
  2. Cum se derulează ancheta și cine sunt suspecții
  3. Ce a făcut guvernul Olandei pentru a despăgubi România

Patrimoniul românesc se află în centrul unei noi investigații internaționale după jaful de la Muzeul Drents din Olanda. Polițiști, procurori și detectivi încearcă să recupereze artefactele din aur, inclusiv Coiful dacic de la Coțofenești, iar în anchetă a fost implicat un hoț cunoscut de artă, Octave Durham.

De ce a fost implicat un hoț profesionist în anchetă

Octave Durham, celebru după ce în 2002 a furat două picturi de Van Gogh dintr-un muzeu din Amsterdam, colaborează acum cu detectivul Arthur Brand pentru recuperarea pieselor de tezaur românești. Durham susține că hoții care au dat lovitura nu erau profesioniști.

„Arată ca într-un film, într-adevăr, dar au fost foarte neprofesioniști. Foarte neprofesioniști. Adică, dacă te duci să furi dintr-un muzeu și cu o zi înainte te duci să cumperi un baros de la un magazin, ești foarte neprofesionist. Și au făcut greșeli mari. Să spunem că mașina pe care au folosit-o să fugă era din 2010. Dacă ești profesionist, folosești o mașină veche de cel mult doi ani”, a declarat Durham pentru Euronews România.

El este convins că obiectele nu au fost topite și că hoții nu vor scăpa nepedepsiți. „Am văzut imaginile. Sunt convins că doar unul dintre hoți știe adevărul privind soarta coifului și unde este acesta. Și poate și el a fost înșelat. Au luat coiful și nu i-au dat banii”, a mai spus Durham, relatează stiripesurse.ro.

Cum se derulează ancheta și cine sunt suspecții

Trei bărbați din Heerhugowaard (Douglas Chesley W., 36 ani, Bernhard Z., 35 ani, și Jan B., 21 ani) sunt principalii suspecți și rămân în arest, refuzând să ofere declarații. Aceștia sunt acuzați de furt, provocarea unei explozii și distrugerea muzeului. Alți patru suspecți, care ar fi avut roluri secundare, au fost eliberați, dar continuă să fie cercetați.

Procurorii susțin că hoții au pătruns cu forța în Muzeul Drents folosind artificii și baroase. Imaginile supravegherii video arată persoane mascate care au intrat în clădire cu puțin timp înainte de explozie, vizând punctele slabe ale vitrinelor muzeului.

Ce a făcut guvernul Olandei pentru a despăgubi România

Guvernul Olandei a virat României suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirile pentru furtul Tezaurului Dacic de la Muzeul Drents. Printre obiectele furate se află Coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur, toate considerate artefacte de valoare culturală semnificativă. Plata a fost efectuată prin AON, broker de asigurări, care evaluase pierderea pe baza valorii asigurate a pieselor.

Durham nu urmărește câștiguri financiare personale, ci recunoașterea culturală și recuperarea patrimoniului: „Nu vreau niciun ban. Vreau să arăt românilor că pot recupera coiful, doar pentru onoare. Știu că a fost dureros, am intrat în legătură cu români și mi-au spus că sunt supărați. De asta vreau să îl aduc înapoi. Iar dacă recompensa crește, dacă ajunge la un milion, atunci coiful o să apară.”

