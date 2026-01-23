Ajutoarele de urgență pentru familiile sau persoanelor vulnerabile a fost acordat de Guvernul României pentru anul 2026. Acest sprijin li se oferă familiilor sau peroanelor singure care trec prin situații dificile cum ar fi: probleme medicale grave sau dezastre naturale. Ajutoarele au ca scop să prevină excluziunea socială și să acopere nevoile de bază ale celor vulnerabili.

Cine poate beneficia de ajutoarele de urgență

Fondurile sunt destinate familiilor sau persoanelor singure care se confruntă cu situații ce necesită sprijin. Ajutoarele de urgență vin sub formă de bani sau sub formă de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte. Sumele destinate familiilor vulnerabile NU sunt impozitabile și nu afectează ale drepturi de asistență socială.

Cum se obțin ajutoarele de urgență

Procesul începe cu depunerea unei cereri și unei declarații pe proprie răspundere la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială (AJJPIS). Documentele pot fi depuse personal, prin poștă sau online. După acest pas, autoritățile efectuează o evaluare și o verificare în teren a situației. Ancheta are ca scop validarea cerințelor, care presupune confirmarea veniturilor declarate, gravitatea problemei sau componența familiei.

Ce documente trebuie să conțină dosarul solicitantului

Dosarul trebuie să fie complet și să includă actele care atestă situația de , cum ar fi dovezi de la autoritățile competente în caz de incendiu sau polița de asigurare a locuinței pentru dezastre naturale. În cazul problemelor medicale, sunt obligatorii adeverințele sau scrisorile medicale recente, precum și dovezi privind costul tratamentelor sau al dispozitivelor necesare. Refuzul de a furniza informațiile necesare pentru verificarea în teren duce automat la respingerea cererii, deoarece autoritățile nu pot confirma starea de necesitate.

Importanța verificării în teren

Este esențial colaborarea cu asistenții sociali, deoarece Agenția Teritorială pentru Plăți și Inspecție Socială poate cere primăriei o verificare a situației de fapt. Dacă se refuză furnizarea de informații necesare sau nu se permite ancheta socială, se consideră automat că persoana în cauza nu se află într-o situație de necesitate, iar cererea va fi respinsă, potrivit