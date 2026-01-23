Julio Iglesias a scăpat de acuzațiile de agresiune sexuală după ce procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva împotriva sa. Artistul de origine spaniolă a fost vizat de o plângere pentru presupuse delicte sexuale.

Procurorii au renunțat la cazul împotriva lui Julio Iglesias

a clasat vineri, 23 ianuarie, plângerea pentru formulată împotriva cântăreţului Julio Iglesias. Parchetul de la Madrid consideră că acest caz nu este de competenţa sa deoarece faptele nu ar fi fost comise în Spania. Acuzațiile vizează presupuse fapte comise în Bahamas şi Republica Dominicană, iar reclamantele nu au reşedinţa în ţară, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

O plângere împotriva artistului a fost depusă de organizaţia pentru drepturile femeilor Women’s Link Worldwide, pe 5 ianuarie. Organizația a reprezentat două femei care ar fi lucrat în reşedinţele cântărețului din Caraibe timp de 10 luni, în anul 2021. Plângerea are la bază o realizată de postul de televiziune american Univision şi publicaţia spaniolă elDiario.es.

Cântărețul latino este acuzat de „trafic de persoane în scopul impunerii muncii forţate şi servituţii”, agresiune sexuală şi încălcarea drepturilor lucrătorilor.

În replică, Iglesias a răspuns, în mai multe postări pe rețelele sociale, calificându-le drept le-a calificat drept false. Pe de altă parte, încercările Reuters de a-i contacta pe reprezentanţii lui Iglesias, în vârstă de 82 de ani, au rămas fără răspuns. Nici casa de discuri Sony nu a răspuns la cererile decomentarii.

Explicațiile procurorilor spanioli

Parchetul a transmis într-un document consultat de Reuters şi AFP că în acest caz justiţia spaniolă nu este în măsură să îl judece pe Julio Iglesias. Potrivit sursei citate, presupusele infracţiuni au fost comise în Republica Dominicană şi Bahamas. Autoritățile judiciare spaniole au precizat că urmărirea penală ar putea fi solicitată, însă, în aceste două ţări.

În plus, presupusele victime nu erau spaniole şi nu locuiau în Spania, a precizat Parchetul, citând jurisprudenţa Curţii Supreme care limitează principiul juridic al jurisdicţiei universale.

Avocatul cântăreţului, José Antonio Choclán. a explicat că „faptele denunţate s-ar fi produs în perioada ianuarie-octombrie 2021 în reşedinţele din Republica Dominicană şi în Bahamas, nu în Spania. Reclamantele nu sunt spaniole şi nici măcar nu au reşedinţă în Spania. Avocatul a mai precizat că delictele trebuie judecate la locul unde au fost comise. Atunci când nu este posibil, s-ar putea ajunge ca judecata să se facă în Spania.

ONG-urile şi Women’s Link Worldwide, care le susţin pe cele două reclamante, au explicat că plângerea a fost depusă în Spania pentru că legislaţia este mai favorabilă în astfel de cazuri.