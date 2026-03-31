Nouă metodă de înșelăciune pe străzile din București. Primăria Generală avertizează: „Fiți precauți!" (FOTO)

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 10:06
Coduri QR false pe parcometre în Capitală. Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti / Facebook
Cuprins
  1. PMB: Codurile QR false de pe parcometre vă pot lăsa fără bani
  2. PMB: Nu încurajați parcagiii!

Primăria Generală a Capitalei atrage atenția asupra unui nou tip de înșelăciune chiar pe străzile orașului. Este vorba despre niște coduri QR false lipite pe unele parcometre. Accesarea lor duce pe o pagină falsă, unde se cer datele cardului. „Am demarat demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile, precum și pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase”, a transmis PMB.

PMB: Codurile QR false de pe parcometre vă pot lăsa fără bani

„⚠️ ATENȚIE la codurile QR de pe unele parcometre!
Sunt FALSE și vă pot lăsa fără bani
Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată.

În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre.

Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă:
❌ plata NU este procesată
❌ parcarea NU este achitată
❌ datele dvs. bancare pot fi compromise

Împreună cu autoritățile competente, am demarat demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile, precum și pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase.

Cum vă protejați:
– NU scanați coduri QR de pe parcometre
– Folosiți doar metodele oficiale de plată:
✔️SMS
✔️Aplicația mobilă Parking București
✔️Aplicația parteneră AmParcat
✔️Aplicația parteneră Qport
✔️Parcometre
✔️Cash la stații SelfPay
✔️Platforma online abonamente cmpb.ro”, a transmis Primăria Capitalei, pe Facebook.

PMB: Nu încurajați parcagiii!

De asemenea, Primăria le-a cerut șoferilor să nu mai dea bani parcagiilor: „Țineți cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare. Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori. Ei practică un fel de „cerșetorie mascată” și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei. Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale! Fiți precauți!”.

