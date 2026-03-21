Poliţia Locală şi Primăria Municipiului Bucureşti fac apel la şoferi să nu mai dea bani parcagiilor deoarece astfel încurajează o formă de înşelăciune.

Șoferii, îndemnați insistent să nu mai dea bani parcagiilor

„Nu le mai dați bani parcagiilor!

Doar #împreună reușim să stopăm !

Poliția Locală a Municipiului București îi surprinde pe camere și echipajele din teren sunt trimise să-i amendeze”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti,

Un mesaj similar a avut și Poliţia Locală București: „Cerşetorie mascată. Nu o încurajaţi. Apar de nicăieri şi fac bani pe seama şoferilor. Nu este doar un fenoment deranjant, ci şi o formă de înşelăciune care trebuie oprită”.

Un video postat arată Poliția Locală amendând parcagiii:

Potrivit autorităților, cei mai mulți parcagii sunt la Sala Palatului, Curtea de Apel, Spitalul Univeristar, Piaţa Naţiunile Unite și Palatul CEC.