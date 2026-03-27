Noua țeapă online! Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă online care folosesc pagini de Internet falsificate şi imită identitatea unor entităţi media, promovând platforme fictive de investiţii precum ‘Dunărevalor’

Noua țeapă online. Ce tipuri de fraude sunt semnalate

Noua țeapă online care circulă zilele acestea. Potrivit unei postări a DNSC pe , sunt active tentative de fraudă care implică pagini de Internet falsificate ce imită identitatea unor entităţi media cunoscute şi promovează platforme fictive de investiţii. În postarea publicată pe Facebook, Directoratul arată că aceste pagini sunt promovate prin anunţuri sponsorizate pe platformele de social media şi prin reclame online care folosesc abuziv imaginea unor persoane publice.

„În circulă tentative de fraudă care implică pagini web falsificate ce imită identitatea unor entități media cunoscute (Adevarul .ro) și promovează platforme fictive de investiții.

De cele mai multe ori, acestea sunt promovate prin anunțuri sponsorizate pe platformele de social media, distribuite și amplificate prin reclame online care folosesc, în mod abuziv, imaginea unor persoane publice pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

Campania vizează utilizatorii interesați de obținerea unor câștiguri rapide sau de suplimentarea veniturilor, exploatând promisiunea unor rezultate garantate într-un timp scurt.

Utilizatorii sunt îndemnați prin acest articol să se înscrie pentru a face parte dintr-un program de ‘investiții cu câștig garantat’.

Pentru a fi și mai convingători, atacatorii includ în articol o serie de testimoniale false, recenzii concepute chiar de atacatori, care ar demonstra cum alte persoane au câștigat bani pe termen scurt cu ajutorul acestui program.„, a transmis DNSC.

Cum funcţionează platforma ‘Dunărevalor’ şi ce revendicări are

Potrivit experţilor în securitate cibernetică citaţi de DNSC, fraudatorii folosesc mirajul tehnologiei pentru a justifica rate mari de profit. Platforma ‘Dunărevalor’ este descrisă ca un sistem AI pentru tranzacţionare automată cripto şi forex care indică 70-85% tranzacţii profitabile şi solicită un depozit minim de 1.150 de lei. Conform sursei, în mesaje şi articole se afirmă că acest instrument ar fi generat milioane în profituri pentru un cerc restrâns de beneficiari din conducerea BNR şi bănci comerciale selectate.

DNSC notează că, după completarea unui formular cu date personale, potenţialele victime sunt apelate de persoane care se recomandă drept consultanţi financiari şi, prin tehnici de inginerie socială, sunt convinse să ofere date personale, date de card şi să îşi deschidă conturi pe platforme false de investiţii şi criptomonede.

„Totodată, fraudatorii folosesc în acest caz și mirajul tehnologiei, pentru a justifica rata mare de profit pe termen scurt: „platforma Dunărevalor este un sistem AI pentru tranzacționare automată cripto și forex ce indică 70-85% tranzacții profitabile, depozit minim 1.150 de lei. Acest instrument a generat milioane în profituri pentru un cerc restrâns de beneficiari din conducerea BNR și bănci comerciale selectate”.

Practic, după ce furnizează date personale pe un formular, potențialele victime sunt apelate de o persoană care se recomandă a fi consultant financiar. Mai departe, prin tehnici de inginerie socială victimele sunt convinse să ofere date personale, date de card, să își deschidă conturi pe anumite platforme false de investiții și criptomonede.”, se mai arată în postarea DNSC.

Cum se pot proteja utilizatorii şi unde pot raporta

Directoratul recomandă verificarea adresei exacte a paginii web (URL) înainte de accesare, atenţie la reclamele online care promit câştiguri imediate şi la utilizarea abuzivă a imaginii unor personalităţi publice (politicieni, antreprenori, vedete TV etc.), precum şi verificarea oricărei informaţii din surse multiple, cu reputaţie. Nu trebuie introduse date personale sau financiare pe site-uri controversate, iar link-urile suspecte trebuie verificate cu o soluţie de securitate (antivirus).

Conform sursei, datele sensibile nu trebuie furnizate telefonic, instalarea de aplicaţii la cerere trebuie evitată, iar utilizatorii sunt avertizaţi să nu transfere bani la solicitarea unor necunoscuţi. Raportarea tentativelor de fraudă se poate face în platforma pnrisc.dnsc.ro sau la numărul unic 1911.