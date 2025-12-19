B1 Inregistrari!
Externe » Val de ironii în mediul online după ce Trump a anunțat organizarea Jocurilor Patriotice. Democrații reclamă asemănarea cu „Jocurile Foamei"

Val de ironii în mediul online după ce Trump a anunțat organizarea Jocurilor Patriotice. Democrații reclamă asemănarea cu „Jocurile Foamei”

B1.ro
19 dec. 2025, 16:33
Val de ironii în mediul online după ce Trump a anunțat organizarea Jocurilor Patriotice. Democrații reclamă asemănarea cu „Jocurile Foamei”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce alte planuri are Trump pentru a marcat aniversarea cu numărul 250
  2. Cum au comentat democrații ideea lui Trump de a organiza Jocurile Patriotice

Președintele Donald Trump a anunțat că, în 2026, Casa Albă va găzdui Jocurile Patriotice, o competiție cu tineri sportivi americani. Concursul este menit să marcheze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite.

„În toamnă, vom găzdui primele Jocuri Patriotice, un eveniment atletic fără precedent, de patru zile, la care participă cei mai mari sportivi de liceu – câte un tânăr și o tânără din fiecare stat și teritoriu”, a spus Trump, joi.

Ce alte planuri are Trump pentru a marcat aniversarea cu numărul 250

Președintele a dezvăluit planurile sale pentru Jocurile Patriotice, într-un videoclip postat de Freedom 250. Potrivit unui comunicat de presă, Freedom 250 este „o organizație națională, non-partizană, care conduce celebrarea de către Administrație a celei de-a 250-a aniversări a Americii”.

Nu este prima dată când Trump aduce în discuție competiție. Președintele a vorbit prima dată despre ea în iulie, spunând la acea vreme că va fi televizată și coordonată de secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy.

În timpul anunțului competiției sportive, Trump a vorbit și despre planurile sale de a începe construcția unui arc de triumf la Washington.

O altă idee de-ale lui Trump pentru celebrarea a 250 de ani de independență este o gală UFC pe peluza sudică a Casei Albe. UFC (Ultimate Fighting Championship) este cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume.

„De Ziua Drapelului, vom avea un eveniment UFC unic aici, la Casa Albă. Vor participa cei mai mari campioni din lume, toți luptând în aceeași noapte. Marele Dana White este gazda evenimentului și va fi ceva special”, a spus Trump, potricit CNN.

Trump și-a exprimat de mult timp dorința de a se implica în organizarea celebrării celei de-a 250-a aniversări a națiunii. În ultimul an, administrația prezidențială a acționat tocmai pentru a alinia finanțările cu prioritățile liderului de la Casa Albă.

Cum au comentat democrații ideea lui Trump de a organiza Jocurile Patriotice

În mediul online, democrații au râs pe seama competiției atletice, comparând-o cu „Jocurile Foamei”. În romanul distopic, tinerii sunt forțați să lupte până la moarte, într-un concurs televizat.

