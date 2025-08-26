B1 Inregistrari!
Noul director interimar al Romsilva a fost ales. Cine este și ce experiență are acesta

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 19:35
Sursa foto: Facebook / @Regia Nationala a Padurilor - Romsilva

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat numirea lui Jean Vișan în funcția de director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în urma unui proces de selecție derulat pentru prima dată într-un cadru cât mai transparent.

Cuprins:

  • Cum a decurs procesul de selecție
  • Cine este Jean Vișan, noul director interimar al Romsilva
  • Ce așteptări sunt pentru mandatul interimar

Cum a decurs procesul de selecție

Pentru funcția de director general interimar a Romsilva au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care doar 17 au fost validate. Candidații au susținut interviuri în fața Consiliului de Administrație, interviurile fiind înregistrate și publicate. Înainte deciziei finale, a fost organizată o dezbatere publică cu participarea societății civile.

„Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență. Consider că aceasta trebuie să fie direcția și pe mai departe: reguli clare, transparență și responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României”, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu, potrivit unui comunicat oficial al MAP.

Cine este Jean Vișan, noul director interimar al Romsilva

Jean Vișan este inginer silvic cu peste 24 de ani experiență și doctor în Silvicultură al Universității Transilvania din Brașov. A coordonat proiecte de regenerare a pădurilor și de modernizare a infrastructurii forestiere. În plus, a mai deținut și funcții de conducere la nivel central și local în cadrul Romsilva.

Ce așteptări sunt pentru mandatul interimar

„Îi doresc succes în noul său mandat, domnului Jean Vișan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva. Așteptările sunt clare: un management transparent, responsabil și în interesul protejării patrimoniului forestier național”, a subliniat ministra Diana Buzoianu.

MMAP transmite că va continua să promoveze standardele ridicate de transparență și responsabilitate stabilite prin acest proces, consolidând parteneriatul cu societatea civilă și protejând resursele naturale ale României.

