Nu comanda asta la restaurant! Bucătarii spun că e o mare greșeală

Nu comanda asta la restaurant! Bucătarii spun că e o mare greșeală

Ana Beatrice
15 sept. 2025, 12:50
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce nu comandă bucătarii pește sau crustacee în restaurante necunoscute
  2. Care sunt riscurile rulourilor cu ton din restaurantele ieftine
  3. De ce midiile nu ar trebui comandate la început de săptămână
  4. Cum îți dai seama dacă fructele de mare sunt proaspete
  5. Cum alegi un restaurant sigur pentru preparatele din pește și fructe de mare
  6. Care este concluzia bucătarilor cu experiență

O masă la restaurant este, de cele mai multe ori, o experiență de răsfăț culinar. Totuși, chiar și cele mai atrăgătoare meniuri pot ascunde capcane. Bucătarii cu experiență, unii dintre ei premiați cu stele Michelin, recunosc că există preparate pe care nu le-ar comanda niciodată atunci când ies la masă.

Motivele sunt clare: prospețimea ingredientelor, calitatea materiilor prime și modul în care acestea sunt depozitate sau gătite. Iată ce trebuie să știi înainte să faci o alegere aparent banală, dar care îți poate strica întreaga experiență culinară.

De ce nu comandă bucătarii pește sau crustacee în restaurante necunoscute

Mark Poynton, bucătar-șef distins cu stea Michelin, spune că evită peștele și crustaceele atunci când nu cunoaște restaurantul sau bucătarul. „Urăsc din tot sufletul peștele prost preparat și gătit”, a mărturisit el, notează slobodenpecat.mk.

Motivul este simplu: dacă ingredientele nu sunt proaspete și gătite corect, preparatul devine nu doar lipsit de savoare, ci și periculos pentru sănătate. Fructele de mare sunt extrem de sensibile, iar depozitarea lor inadecvată poate duce la intoxicații alimentare.

Care sunt riscurile rulourilor cu ton din restaurantele ieftine

Un alt avertisment vine de la Dean Harper, bucătar la Harper Fine Dining. El recomandă să nu alegem rulourile cu ton atunci când mergem într-un restaurant cu buget redus. „Diferența dintre un ton de calitate și unul ieftin este uriașă”, spune acesta. Tonul slab calitativ este de multe ori vechi, procesat în condiții improprii și greu de recunoscut pentru un client obișnuit. Rezultatul? Un preparat care nu doar că dezamăgește la gust, dar poate ridica și riscuri pentru sănătate. Harper sugerează să alegem preparate gătite sau opțiuni mai sigure, pentru a evita surprizele neplăcute.

De ce midiile nu ar trebui comandate la început de săptămână

Mark McShane, fondator al Food Hygiene Certificate, atrage atenția asupra midiilor, un preparat adesea dorit de clienți, dar riscant în anumite zile. El explică faptul că livrările de fructe de mare ajung, de obicei, vinerea. Asta înseamnă că midiile comandate lunea pot fi deja la limita prospețimii. „Nu aș vrea să risc să fac compromisuri în ceea ce privește calitatea”, spune McShane. Fructele de mare care nu sunt consumate rapid își pierd prospețimea și pot dezvolta bacterii periculoase.

Cum îți dai seama dacă fructele de mare sunt proaspete

McShane oferă câteva repere clare: midiile de calitate au cochilii bine închise, miros proaspăt de mare și sunt păstrate pe gheață sau în recipiente speciale, care permit circulația aerului. Dacă observi cochilii crăpate, miros înțepător sau moluște care rămân închise după gătire, acestea trebuie refuzate imediat. Un restaurant profesionist nu va contrazice niciodată această regulă.

Cum alegi un restaurant sigur pentru preparatele din pește și fructe de mare

Experții recomandă să fii atent la detalii atunci când alegi unde să mănânci. Restaurantele cu aprovizionare constantă, stocuri mici și etichete clare privind livrările sunt mult mai sigure. În schimb, localurile mai mici, cu activitate redusă, pot stoca fructe de mare pentru mai mult timp, ceea ce le face mai riscante. De multe ori, este mai sigur să comanzi astfel de preparate la mijlocul săptămânii, când șansele ca produsele să fie proaspete sunt mai mari.

Care este concluzia bucătarilor cu experiență

Chiar dacă meniurile par tentante, nu toate opțiunile sunt recomandate. Rulourile cu ton ieftin, peștele și crustaceele din restaurante necunoscute și midiile servite la început de săptămână sunt preparate care, potrivit bucătarilor celebri, merită evitate. Secretul unei mese reușite stă în alegerea atentă și informată. Astfel, fiecare vizită la restaurant rămâne o plăcere și nu se transformă într-o experiență riscantă.

