Nu i-a venit să creadă! Ce amendă colosală a primit o turistă pe litoralul românesc: „Mi se pare de domeniul fantasticului”

Pe un grup destinat vacanțelor la preț redus, o turistă care a făcut public faptul că a fost sancționată cu o amendă considerabilă în urma unei opriri neregulamentare, fără achitarea taxei de parcare. Evenimentul a avut loc pe porțiunea de coastă situată între stațiunile Venus și Saturn.

Ce amendă a primit o femeie pe litoralul românesc

„Am parcat într-adevăr fară să plătesc, nu se vedea efectiv automatul de plată. Între Venus și Saturn. Însă amenda între 1.000 și 2.000 de lei pentru parcarea pe un câmp neamenajat mi se pare de domeniul fantasticului, nici pe Champs-Elysees nu e amenda atât. Nu vă e rușine?!?”, a scris femeia, şocată de caloarea amenzii, scrie .

Val de reacții ale internauților

Anumite persoane din cadrul grupului au exprimat critici la adresa femeii: „Sincer, doar prin reușește un stat să își educe poporul”, „Poate așa ne civilizam și noi, cu amenzi mari”, „Citește din nou, dar încet, ce ai scris. Unde ai parcat? Iți zic eu, în UK ți-o săltau și mai plăteai și câteva mii de lire bune să o iei înapoi”.

„Săptămâna trecută noi așa am pățit și am mutat mașinile. E parcarea plajei… un câmp unde sunt puse aparate care încasează 20 de ron pe zi pentru parcare… dar sunt nefuncționale. Am încercat cu aplicația, nu am reușit, nici sms, așa că am mutat mașina la altă plajă, unde era barieră și plăteai omului să îți deschidă… așa am evitat amenda”, a comentat un alt membru al grupului Vacante sub 500 de euro.