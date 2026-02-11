Nuțu Cămătaru, , temutul lider al lumii interlope bucureștene așteaptă o soluție de în justiție. Eliberat din penitenciar în 2019, a solicitat reabilitarea, după cinci ani.

Nuțu Cămătaru vrea să se reabiliteze

a fixat pentru miercuri, 11 februarie, termenul la care se va pronunța cu privire la cererea de reabilitare formulată de Vasile Balint. Nuțu Cămătaru, așa cum este cunoscut, a solicitat reabilitarea judecătorească încă din martie 2025. Iar până acum, judecătorii au amânat de trei ori soluția în acest dosar.

Frații Cămătaru, Nuțu și Sile, au fost trimiși în judecată în iulie 2013, alături de alți 51 de interlopi. Ei au fost acuzați, de procurorii DIICOT, de comiterea mai multor infracțiuni cu violență. La vremea respectivă, autoritățile judiciare anunțau destructurarea a două dintre cele mai cunoscute grupări interlope din București. Este vorba despre clanurile „Cămătarilor” și „Sportivilor”.

Conform actelor de trimitere în judecată, în perioada 2008–2012, membrii celor două clanuri rivale au fost implicați în mai multe conflicte în stradă. Scopul era de a-și impune supremația la nivelul din București. În dispute, infractorii au folosit, conform anchetatorilor, inclusiv arme de foc pentru a-și regla conturile. Aceste episoade ar fi generat panică în rândul populației și ar fi pus în pericol viețile cetățenilor.

În urma procesului, Ion Balint a primit o condamnare de cinci ani și cinci luni de închisoare pentru fapte de violență. Fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost condamnat la cinci ani și șase luni de detenție, iar fiul acestuia, Mario Nuțu Balint, a primit doi ani cu suspendare.

Când intervine reabilitarea judiciară

După ce și-a ispășit pedeapsa, Nuțu Cămătaru a fost eliberat din penitenciar, pe 12 martie 2019. Așa cum arătam în prima parte a articolului, anul trecut, pe 6 martie 2025, el a depus o cerere de reabilitare în justiție.

Conform legii penale, o persoană condamnată la o pedeapsă cuprinsă între cinci și zece ani de închisoare poate solicita reabilitarea după cinci ani de la executarea pedepsei. Reglementările în vigoare impun o serie de condiții solicitantului.

Pentru a beneficia de reabilitare, acesta trebuie să nu mai fi comis alte infracțiuni, în cei cinci ani, și să-și fi achitat integral cheltuielile judiciare și despăgubirile civile stabilite de instanță.

Controverse în jurul lui Nuțu Cămătaru

Numele cunoscutului interlop nu a mai apărut în spațiul public, în ultimii ani, ca fiind legat de infracțiuni violente, precum cele comise în trecut, pentru care a fost condamnat. Dimpotrivă, Nuțu Cămătaru a publicat o carte-interviu, în care face mai multe dezvăluiri.

Pe de altă parte, nu se poate spune nici că a dispărut complet de pe radarul autorităților judiciare. De această dată, pasiunea pentru animale a fost cea care i-a creat probleme. Numele său a revenit în atenție în contextul unor percheziții la o proprietate de-a sa, din Sectorul 5. În septembrie 2024, polițiștii din Ilfov au efectuat percheziții la locuința sa din Sectorul 5, căutând un cal de rasă.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit, pe această proprietate, mai multe animale și păsări exotice, a căror deținere de către persoane fizice este interzisă. Mai mult, în februarie 2025, a fost descoperit un pui de cangur pe o stradă din Sectorul 5. Ulterior, s-a stabilit că acesta fugise din curtea lui Nuțu Cămătaru, în timp ce îngrijitorul făcea curățenie.

Cu peste zece ani în urmă, tot la percheziții, autoritățile au descoperit că Nuțu Cămătaru deținea o adevărată grădină zoologică unde erau ținuți patru lei și doi urși, dar și alte animale. Acestea au fost preluate de autorități.