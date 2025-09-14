Polițiștii și jandarmii din Ploiești au salvat o adolescentă care voia să se sinucidă, aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul orașului.

Cum s-a derulat operațiunea de salvare

Sâmbătă, în jurul orei 15:10, la 112 a fost semnalat faptul că o adolescentă de 16 ani vrea să se sinucidă într-o parcare supraetajată din municipiul Ploiești.

„Tânăra se afla pe marginea pervazului, pregătită să facă un pas care i-ar fi curmat viața. (…)

În acele clipe de luptă contra cronometru, jandarmul din cadrul Grupării Mobile Ploiești a reușit să se apropie discret de tânără, care părea că nu vrea să renunțe la gestul extrem, până când a reușit să o tragă de pe marginea balustradei și să o readucă în zona de siguranță”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești.

De ce voia adolescenta să se sinucidă

Personalul medical ajuns la fața locului i-a acordat prime îngrijiri fetei, apoi aceasta a fost transportată la spital, unde se află sub supraveghere.

Potrivit surselor , adolescenta a vrut să se sinucidă de supărare că s-a despărțit de iubit.