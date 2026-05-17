Reacția Irinei Rimes a fost una foarte dură după punctajul oferit de juriul din Republica Moldova pentru România. Cântăreața a cerut ca numele celor care au votat să fie făcute publice.

Reacția Irinei Rimes după votul din finală

Cântăreața din Republica Moldova vrea ca să se îndrepte direct către cei care au oferit notele mici. Aceasta este convinsă că publicul larg a votat total diferit și că decizia celor câțiva jurați nu reprezintă dorința întregii țări.

„Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova! Aș vrea să canalizăm hate-ul online către niște persoane, 7 la număr, dacă nu mă înșel, și nu către o întreagă națiune, care, sunt sigură că a votat altfel. Moldova iubește România!”, a declarat Irina Rimes pe pagina sa de .

De ce este mândră vedeta

Dincolo de supărarea legată de punctaj, artista a ținut să scoată în evidență și o parte bună a competiției muzicale. Ea l-a felicitat public pe Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, românul care a produs melodia câștigătoare din acest an pentru Bulgaria.

„Un alt motiv de mândrie a fost că trofeul a fost luat de o piesă produsă de un producător de la noi. Român care a produs multe hituri și cu siguranță știți cel puțin două piese produse de el de succes național și internațional”, a declarat Irina Rimes în postarea sa.