O femeie și fiica ei, speranța unor tripleți din Baia Mare / Copilașii au fost abandonați la naștere

O femeie și fiica ei dau speranță unor tripleți care au fost abandonați în maternitatea . Acum, cei trei au fost luați acasă de o familie dispusă să le ofere toată dragostea și să-i crească împreună.

Personalul spitalului și asistenții sociali au fost tare înduioșați de soarta copiilor născuți înainte de termen, dar sănătoși și cu o dezvoltare foarte bună în primele trei săptămâni.

Cei doi băieți și o fetiță s-au născut prematur, la opt luni, prin cezariană, iar medicii au spus că sunt perfect sănătoși. , o tânără de 25 de ani, a decis să îi abandoneze pe micuți în maternitate.

Soarta unor tripleți din Baia Mare, schimbată de o femeie și fiica ei

„Nu ne lăsați să-i vedem? Că numai am auzit de caz. O, ce frumoși sunt, o Doamne! Fetița încă n-a fost externată. Pe toți trei îi luați? Să fie sănătoși și să vă bucurați de ei. Înseamnă că pe ăștia vi i-a adus Moșul”, a spus o angajată a spitalului.

Pe 8 septembrie, România îi serbează pe Sfinții Arhangheli, iar tripleții au fost botezați la spital: Mihai, Gabriel și Gabriela.

„Astăzi cei doi băieței se vor externa și urmând ca în cursul săptămânii și fetița va fi externată în aceeași familie. Idealul este ca toți copiii care provin din aceleași familii să fie îngrijiți în aceeași famili,e cu atât mai mult în cazul acestora, fiind tripleți. Este firesc și natural să crească împreună”, a spus directorul medical al Spitalului Județean Baia Mare, scrie .

Tripleții, adoptați de doi asistenți maternali

O femeie în vârstă de 53 de ani și fiica ei de 34 de ani, asistenți medicali, au ales să schimbe soarta micuților și să îi adopte.

„Am ales copiii pentru că îi iubesc foarte mult și am optat pentru serviciul ăsta să pot ajuta și alți copii. Nu vor fi despărțiți”, a spus femeia în vârstă de 53 de ani.

„Abia am așteptat să ne putem întâlni. E un sentiment de nedescris. Eu mai am acasă 2 copii și suferința nu o poți măsura, mama e mamă. Toată lumea e fericită că vin bebelușii acasă, mai ales copiii. Emoții, cumpărături, pătuțuri câte 3, nu am știut ce mărime au, am luat totul…”, a spus fiica acesteia, în vârstă de 34 de ani.