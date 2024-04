O lucrare de Adrian Ghenie a fost vândută la Londra. Ce preț a avut aceasta

Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor român, a realizat un tablou neintitulat pe care l-a realizat în 2019 pe care l-a vândut la licitație, marți seară, la Londra, de către casa de licitații Sotheby’s, pentru suma finală de 1,25 milioane de lire sterline, adică 1,5 milioane de euro.

Lucrarea are dimensiuni mare, de 2,3 x 1,7 metri și face parte din explorările recente ale artistului, către expresii mai organice, dar cu aceleași trimiteri auto-referențiale, istorice și plastice care l-au făcut cunoscut și apreciat, conform Profit.

Tablou cumpărat de un licitator din SUA

Opera vândută acum a fost achiziționată de galeria Nicodim din Los Angeles care a fost înființată în 2006 de artistul de origine română Mihai Nicodim. Această galerie are o filială și în București.

Estimată între 1 milion și 1,5 milioane de lire sterline, opera lui Ghenie a pornit de la prețul de 850.000 de lire sterline, iar ofertele ajung deja la un million de lire sterline. Totuși, ea a fost vândută unui licitator telefonic din SUA pentru 1,1 milioane de lire sterline, diferența până la 1,25 milioane de lire sterline constă în taxe și comisioane.

Pictorul român a mai vândut o lucrarea realizată în 2019, intitulată „Figure on the Beach”, într-o licitație din aprilie, la pentru suma finală de 19,8 milioane de dolari Hong Kong, adica 2,3 milioane de euro.

Recordurile lui Adrian Ghenie

În luna mai 2022, un ulei pe pânză realizat în 2016 de Adrian Ghenie și intitulat „Degenerate Art” Opera a fost vândută pentru 9.285.700 de dolari, după ce a fost estimată între 7 și 10 milioane de dolari.

Tot în luna mai, după o săptămână de la licitația din Hong Kong, opera lui Ghenie „Pie Fight Interior 12” a fost vândută la licitație pentru suma de 10.371.117 de dolari, fiind un alt record al pictorului român.