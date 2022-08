O noapte într-un apartament din Cluj poate costa 750 de euro, în perioada festivalului Untold

Cu câteva zile înainte de începerea Untold, piața imobiliară a Clujului vine cu oferte care bat costurile unui sejur la Madrid, tot în perioada unui festival.

Oamenii își pun la bătaie propriile apartamente însă la prețuri exorbitante

Cu 90% din camerele hotelurilor și pensiunilor rezervate încă de acum opt-nouă luni, mulți clujeni își pun la bătaie propriile apartamente cu prețuri de închiriere uriașe. 2.500 de lei e varianta cea mai ieftină pentru perioada 4-7 august, când are loc la Cluj . Este vorba de o garsonieră, arată .

De aici, cerul e limita, fiind apartamente în regim hotelier care ajung și la aproape 3.000 de euro pentru patru nopți. Pe Facebook există grupuri dedicate celor care caută cazare în Cluj pe durata festivalului. „Nu contează zona. Suntem studenți, așa că încercați să veniți cu niște prețuri decente. Mulțumesc!”, a scris un tânăr din Corabia, Olt, pe unul dintre grupuri.

A primit patru oferte. Cineva i-a oferit o garsonieră în cartierul Grigorescu, cu 2.800 de lei plus 500 de lei garanția. „Garanția se va restitui la sfârșitul șederii, dacă totul este în regulă.

În acest preț, pe lângă perioada festivalului, oferim bonus încă două nopți, înainte sau după încheierea acestuia”, a venit oferta. În acei bani intră o garsonieră de 30 de metri pătrați situată la parter, la 5-10 minute de mers pe jos de Cluj Arena, cu hol, o baie, o bucătărie, un balcon, internet și TV și o cameră cu un pat matrimonial deasupra căruia e inscripționat mesajul: „There is no place like home”.

Doar că oferta nu i s-a părut deloc „decentă” tânărului: „E o nebunie, am ceva bani puși deoparte, din voluntariat. Cred că bugetul nostru – suntem două persoane – e undeva la 1.300 de lei pentru drum și cazare. Îi înțeleg și pe ei, vor să profite la maximum, dar sub nicio formă nu vom plăti atâta”, a spus tânărul.

În oferta de cazare pentru Untold sunt disponibile zeci de apartamente închiriate în regim hotelier, dar și multe locuințe pe care proprietarii lor le închiriază pentru câteva zile la un preț cu care îți poți asigura un concediu de o săptămână la un resort din Grecia sau Turcia.

Buletinul de București prezintă un dezavantaj

Proprietarul unui apartament de pe Calea Moților își prezintă condițiile: „Apartamentul se pretează pentru 4 persoane-maxim 6 (două pe saltea gonflabilă)”. „2.000 de lei ar ajunge?”, îmi încerc norocul. „Înmulțiți cu 2!”, vine răspunsul.

Adică ar fi cam 670 de lei de om, iar doi din grupul de șase vor trebui să doarmă pe saltea. „Ăștia din București îs mai gălăgioși, mai neastâmpărați”.

Cea mai ieftină variantă o oferă o pensionară, dispusă să ofere un etaj din propria casă. Cere 150 de lei pe noapte de persoană, dar impune niște „clauze” legate de vârsta „chiriașilor” cu care își va împărți locuința pentru câteva zile.

„Vă închiriez exact nivelul meu, iar eu cobor și mă mut temporar la parter. Da ce vârstă aveți? 23-24 e ok. Că am avut de 15-16 ani și nu mai doresc. Or sărit pe aicea, o fost mai greu cu ei. Și bucureșteni, știți? Ei îs mai gălăgioși, mai neastâmpărați”, spune femeia sperând că oamenii care se vor caza la ea vor dori mai mult să se odihnească.

„Că și tinereii ăștia or zis că nu mă vor deranja cu nimica, dar trânteau geamuri, uși, se puteau sparge. Am dat și acum anunț, așa într-o doară. Sunt condiții, fac și de mâncare dacă trebuie, dacă vă convine, bine, dacă nu, iarăși bine”, a adăugat clujeanca.