O poveste emoționantă: Cățelul Tobi din Galați, dispărut acum doi ani, s-a întors în sfârșit acasă (FOTO)

Un cățel care s-a pierdut de familia lui s-a întors acasă după doi ani. Familia a putut fi identificată și contactată deoarece patrupedul era microcipat.

Cățel pierdut, întors în familie după doi ani

În aprilie 2023, Diana din Galați a scris, pe Facebook, că și-a pierdut câinele: „ Îl cheamă Tobi și a dispărut în zona Liceului 10, Strada Constructorilor. A disparut la ora 20:00. Cineva l-a luat pentru că el știe să vina singur acasă. Rog sa fie înapoiat, sa fim mai buni de sărbători. Un copil de un an îl caută în casă. Oferim recompensă”.

Abia acum, în martie 2025, ONG-ul Help Labus din Galați a anunțat că Tobi a fost găsit: „UPDATE ‼️catelul si-a găsit stapanul, lipseste de acasa de 2 ANI/ din 15.04.2023 ( era cipat si este sterlizat si astfel s-a putut realiza identificarea rapida a stapanului 🍀)”.

Astfel, cățelul s-a întors acasă.

Câinele fusese furat

Diana, stăpâna lui Tobi, a povestit că nu mai găsea câinele pentru că a fost luat de cineva, scrie . În imaginile publicate de Help Labus, cățelul apare tuns, îngrijit și purtând un ham, semn că a avut într-adevăr un cămin în tot acest timp și probabil acum s-a pierdut.

„Tobi este al nostru, a ajuns acasă, am fost la veterinar, este bine, a făcut-o baie caldă și se reintegrează în familie. Tobi are 10 ani! A fost furat de sub ochii noștri! Stăm la parter și a scăpat printre picioarele noastre la ușă și așa l-am pierdut. Știa drumul spre casă, dar nu era lăsat singur”, a mai spus Diana.