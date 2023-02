O profesoară româncă va susține o prelegere la cea mai mare conferinţă despre spaţiu organizată de NASA: „Vreau să arat lumii că România are valori”

O profesoară de fizică din Cluj-Napoca va susține o prelegere în Statele Unite, la cea mai mare conferință educatională pe tema spațiului organizată de NASA.

Peste 500 de de oameni ai educației din întreaga lume vor lua parte la acest eveniment, potrivit .

De la catedra din Cluj, la NASA

Dorina Gîrbovan este profesoară de fizică la Transylvania College din Cluj-Napoca, însă a predat ani buni la licee și universități din America și Canada. Mai mult decât atât, de mai mulți ani aceasta este ambasador NASA.

Este singurul invitat român care susține o prelegere la cea mai mare conferință din lume, adresată profesorilor, pe tema spațiului – Space Exploration Educators Conference.

„Este cea mai mare conferinţă din lume pe temă de spațiu pentru oameni din educație. Am vrut să împărtășesc din experiența pe care o am atât la catedră cat şi coordonator. Am făcut aplicația şi am fost desemnata una din speakeri”, a declarat Dorina Gîrbovan, ambasador NASA.

Profesoara va susține o prelegere despre modul în care anumite mecanisme de la Agenția Spațială Europeană și NASA pot fi integrate în orele de curs ale elevilor.

„Prezint o aplicație pe care Centrul Spațial European a dezvoltat-o despre căderea unui meteorit. O să povestesc un pic despre căderea meteoritului din Rusia, ca şi aplicație pentru elevi. După care să merg pe parte de fizică de liceu şi după aceea o să fac partea practică, unde vreau să le dau elevilor o listă de materiale şi să creeze designul la o catapultă care va trebui să parcurgă o anumită distanță”, a mai spus Dorina Gîrbovan.

Potrivit acesteia, participarea la un asemenea eveniment conferă României un loc aparte în tabloul internațional al educației.

„Vreau să arat lumii că România are valori. Oriunde am mers în lume, România a fost văzută bine ca educație, studenții sunt văzuți bine”, a mai adăugat aceasta.