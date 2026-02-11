O româncă de 32 de ani a primit o condamnare de cinci ani de închisoare în primă instanță în Italia, după ce a folosit somnifere pentru a-și adormi iubitul bijutier și a fura bijuterii și bani din seiful acestuia, într-un jaf estimat la peste 30.000 de . Iată despre ce este vorba!

Cum s-a desfășurat jaful

Incidentul a avut loc pe 3 noiembrie 2013, într-o seară care părea obișnuită. Băutura consumată de bijutier, în vârstă de 69 de ani la momentul faptei, conținea o doză puternică de somnifer, lăsându-l inconștient, potrivit Treviso Today.

După ce s-a asigurat că partenerul nu mai poate reacționa, românca a luat telecomanda alarmei magazinului de pe Strada San Zeno și cheile seifului, pentru a putea comite jaful mai târziu. Conform anchetatorilor, femeia a acționat cu sânge rece, pregătindu-i băutura și așteptând ca sedativul să-și facă efectul înainte de a sustrage bijuteriile.

Proces după 13 ani

După 13 ani de investigații și multiple amânări, cauzate inclusiv de pandemia de Covid și de un accident al judecătorului inițial, procesul s-a încheiat marți, 10 februarie. Românca, identificată cu inițialele C.A.D. și reprezentată de avocata Alessandra Rech, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru jaf calificat.

D.D., o rudă a inculpatei, a fost achitată, iar A.D., tatăl femeii și presupusul executor al jafului, este de negăsit.

Valoarea prejudiciului și descoperirea seifului

Jaful a avut loc în jurul orei 2:05, când românca și tatăl ei ar fi pătruns în magazin, sustrăgând bijuterii și obiecte de aur în valoare de peste 30.000 de euro, inclusiv un colier estimat la câteva zeci de mii de euro.

Seiful gol a fost descoperit abia după câteva zile, atunci când bijutierul a încercat să îl deschidă. De aici au început investigațiile, care au condus la un parcurs judiciar lung și complicat, cu numeroase amânări și controverse, până la condamnarea finală în primă instanță.