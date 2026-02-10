B1 Inregistrari!
Un primar revoltat de tăieri a purtat un ceas Rolex de zeci de mii de euro la întâlnirea cu Bolojan: „Dacă un primar trebuie să fie sărac, atunci și comunitatea va fi săracă”

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 20:44
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Un primar de comună a venit la discuțiile de marți cu guvernanții pe tema administrației locale având la mână un ceas Rolex despre care presa spune că ar fi costat 50.000 de euro. Edilul susține că a costat mai puțin și el a plătit pentru că e și om de afaceri.

Cine e primarul cu ceas Rolex

Este vorba despre Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa din Maramureș. El se laudă are bani pentru că e și om de afaceri. Acesta a explicat faptul că în 1991 a deschis o firmă de transporturi care acum îi aduce dividende de 1,9 milion de lei.

Din declarația de avere mai reiese că are o pensie de aproximativ 5.000 de lei pe lună, aur, ceasuri, arme, panoplii de vânătoare de 144.000 euro, 4 lingouri de aur și bani în fonduri de investiții și conturi bancare, scrie Digi24.

Ce spune primarul Stegeran despre ceasul său

„Nu este 50.000 euro, într-adevăr e un ceas Rolex, l-am cumpărat din România, cu factură pe numele meu. Totul e în regulă, e trecut în declarația de avere. Nu văd că ar fi o problemă să umblu cu un ceas. Dacă luam așa că un primar trebuie să fie sărac, atunci și comunitatea va fi săracă, părerea mea. Dacă primarul își permite… Eu îmi fac toate deplasările la București din banii mei, la hotel din banii mei, mașina mea, motorina mea. Eu am vrut să susțin primăria și să o ajut și să demonstrez că pot face administrație ca în sec XXI. Am fost pus în situația să împart din banii mei la angajați când în 2010 le-a tăiat cu 25% salariile. (…)

Eu, pe lângă primar sunt și om de afaceri, da? Veniturile mele nu sunt din primărie, sunt din dividende care le iau anual de la firmă”, a declarat primarul Ioan Stegeran, potrivit Digi24.

