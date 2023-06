O vedetă a cinematografiei a murit într-un accident de motocicletă. „El a fost inima Hollywood-ului”

Treat Williams, vedeta din filmele Everwood și Hair, a murit după ce a avut un accident cu motocicleta. El avea 71 de ani.

Moarta sa a fost confirmată luni seara, conform Știri pe surse.

„A fost ucis în această după-amiază. El vira la stânga sau la dreapta şi o maşină l-a lovit”, spune McPherson. „Sunt devastat. Era un om bun. Era atât de talentat”, a declarat el.

„Cineaştii l-au iubit. El a fost inima Hollywoodului de la sfârşitul anilor 1970”, continuă McPherson.

Accidentul s-a produs în Dorset, Vermont.

Treat’s passing is a great lost to the acting community. Our prayers are with his loved ones. RIP

— Malcolm McDowell (@McDowellMalc)