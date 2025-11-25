O vizită la McDonald’s din Kassel-Bettenhausen, Germania, s-a încheiat la spital pentru un copil de doi ani și jumătate, după ce a consumat accidental un lichid cu alcool în loc de apă.

Ce s-a întâmplat

Potrivit mamei, Katharina Schlemm, sticla de băutură din Happy Meal nu conținea apă, ci „un lichid cu un miros puternic de alcool, probabil un dezinfectant”, informează Știrile ProTv.

După ce copilul a luat o gură, femeia a declarat că acesta „s-a înroșit puternic” și a început să țipe.

Poliția, alertată

Supraveghetorul de la McDonald’s nu a luat incidentul în serios și a cerut returnarea sticlei. Așadar, mama a alertat poliția. Un purtător de cuvânt a confirmat că se efectuează cercetări sub suspiciunea de vătămare corporală din neglijență.

Conținutul sticlei de 0,33 litri, confiscată de autorități, este analizat în prezent. Copilul a fost tratat la fața locului de paramedici, iar mama l-a dus ulterior la spitalul din Kassel pentru a exclude o eventuală intoxicație. Potrivit poliției, copilul „nu a fost rănit grav”, iar ancheta nu indică vreo intenție de a-i provoca rău.

Reacția martorilor

„Îmi doream să mănânc în liniște, dar brusc a izbucnit o mare agitație și au apărut luminile albastre intermitente”, a declarat un martor care se afla în restaurant, pentru HNA.

Mama fetiței nu poate explica cum a ajuns lichidul alcoolic în sticlă. Bonul de casă arată că ea a comandat Happy Meal, alegând apă plată ca băutură.

„Când am deschis sticla în parcare, nu am observat nimic în neregulă”, a mai spus mama.

Ancheta, în desfășurare

Autoritățile continuă analiza lichidului pentru a stabili cu exactitate compoziția sa și circumstanțele în care s-a produs incidentul.

McDonald’s nu a oferit încă o declarație oficială cu privire la acest caz. Ancheta poliției vizează în primul rând clarificarea modului în care lichidul a ajuns în sticlă și prevenirea unor incidente similare în viitor.