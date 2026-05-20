B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Desoperire șocantă. A fost găsit mort într-un apartament din Cluj. Ce au anunțat autoritățile

Desoperire șocantă. A fost găsit mort într-un apartament din Cluj. Ce au anunțat autoritățile

B1.ro
20 mai 2026, 10:30
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Desoperire șocantă. A fost găsit mort într-un apartament din Cluj. Ce au anunțat autoritățile
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Descoperire tragică. Cum au ajuns autoritățile la apartamentul polițistului
  2. Ce au descoperit echipele de intervenție
  3. Ce urmează în anchetă

Descoperire tragică în Cluj-Napoca, unde un polițist în vârstă de 39 de ani a fost găsit fără viață în propria locuință. Autoritățile au intervenit după un apel la 112 făcut de o femeie care a anunțat că nu poate intra în apartament, deoarece ușa era încuiată pe interior.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, pompieri și cadre medicale, însă, din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Descoperire tragică. Cum au ajuns autoritățile la apartamentul polițistului

Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul de urgență a fost înregistrat marți după-amiază.

„La data de 19 mai a.c., în jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, cu privire la faptul că aceasta nu poate pătrunde în apartament, întrucât ușa era încuiată pe interior.”

În urma intervenției, forțele de ordine și pompierii au reușit să intre în locuință.

Ce au descoperit echipele de intervenție

În interiorul apartamentului, salvatorii au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului.

„În urma sesizării, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și de pompieri care au pătruns în apartament, unde au identificat un bărbat de 39 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, decedat.”

La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a constatat decesul persoanei. Bărbatul se spânzurase, potrivit Observator.

Ce urmează în anchetă

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie stabilite cu exactitate cauzele decesului. Anchetatorii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

Ancheta urmează să clarifice toate circumstanțele în care s-a produs decesul, inclusiv dacă existau elemente care ar putea explica gestul. În astfel de cazuri, procedura standard presupune expertize medico-legale și verificări suplimentare pentru stabilirea exactă a contextului. Comunitatea locală a fost marcată de această veste, mai ales având în vedere profesia pe care o avea bărbatul.

Colegii și apropiații așteaptă acum concluziile oficiale ale anchetei desfășurate de procurori.

Tags:
Citește și...
NATO confirmă reducerea trupelor americane din Europa. În cât timp vor pleca americanii
Eveniment
NATO confirmă reducerea trupelor americane din Europa. În cât timp vor pleca americanii
„Brânză de oaie” doar pe etichetă. Analizele au descoperit până la 85% lapte de vacă în produsele vândute ca autentice
Eveniment
„Brânză de oaie” doar pe etichetă. Analizele au descoperit până la 85% lapte de vacă în produsele vândute ca autentice
România are o nouă „Via Transilvanica”.Traseul cultural care își propune să schimbe turismul în Dobrogea
Eveniment
România are o nouă „Via Transilvanica”.Traseul cultural care își propune să schimbe turismul în Dobrogea
Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera
Eveniment
Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera
Nicușor Dan a semnat decretul. Fosta șefă DIICOT se pensionează la 52 de ani. Ce pensie uriașă ar urma să încaseze
Eveniment
Nicușor Dan a semnat decretul. Fosta șefă DIICOT se pensionează la 52 de ani. Ce pensie uriașă ar urma să încaseze
Intră Laura Codruța Kovesi în politică? Ce i-a transmis lui Nicușor Dan
Politică
Intră Laura Codruța Kovesi în politică? Ce i-a transmis lui Nicușor Dan
Primăria București, anunț despre blocul afectat de explozia din Rahova. Când își vor recupera unii locatari bunurile
Eveniment
Primăria București, anunț despre blocul afectat de explozia din Rahova. Când își vor recupera unii locatari bunurile
Evaluarea Națională: Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii
Eveniment
Evaluarea Națională: Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Matematică și Științe ale naturii
Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu divide presa internațională. De la „subdezvoltat”, „ciudat” și „o dezamăgire” la „o dramă socială genial țesută”
Eveniment
Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu divide presa internațională. De la „subdezvoltat”, „ciudat” și „o dezamăgire” la „o dramă socială genial țesută”
România rămâne printre ultimele state UE la educația preșcolară. Cum arată noile date publicate de Eurostat
Eveniment
România rămâne printre ultimele state UE la educația preșcolară. Cum arată noile date publicate de Eurostat
Ultima oră
11:10 - NATO confirmă reducerea trupelor americane din Europa. În cât timp vor pleca americanii
11:04 - „Brânză de oaie” doar pe etichetă. Analizele au descoperit până la 85% lapte de vacă în produsele vândute ca autentice
11:03 - Vânzările auto electrice au explodat în Europa. Influența războiului din Orientul Mijlociu
10:56 - Vremea se schimbă radical în România: ANM a emis două Coduri galbene. Zonele cele mai afectate
10:34 - România are o nouă „Via Transilvanica”.Traseul cultural care își propune să schimbe turismul în Dobrogea
10:24 - SONDAJ: Aproape jumătate dintre români sunt nemulțumiți de prestațiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan (GRAFICE)
10:11 - Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera
09:57 - Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
09:57 - Decizie neașteptată. Pe cine a mai chemat Nicușor Dan la consultările pentru noul guvern
09:57 - PSD este aproape să îndeplinească condiția lui Nicușor Dan pentru învestirea unui nou guvern. Majoritate parlamentară fără AUR și SOS (surse)