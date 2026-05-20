Emisiunea „Desafio: Aventura” s-a încheiat cu o finală de-a dreptul spectaculoasă. Primul sezon al show-ului a fost câștigat de Dumbo, pe numele lui real Marius Alexandru, care a plecat acasă cu marele trofeu și cu premiul de 150.000 de euro.

Emisiunea „Desafio: Aventura” s-a încheiat cu o finală plină de adrenalină

După eliminarea lui Rafael Szabo în semifinală, în au reușit să se califice Vladimir Drăghia, Dumbo și Valentin Tănase. Valentin Tănase a fost primul eliminat al serii, după ce a pierdut prima probă în fața concurenților săi. Lupta finală și decisivă s-a dat astfel pe un traseu extrem de dificil între Vladimir Drăghia și Dumbo.

„Este un traseu colosal, de aproape un kilometru, o călătorie fizică și emoțională ce va îmbina elemente din toate traseele de la Desafio de până acum”, a spus prezentatorul înainte ca finala să înceapă.

Ce promisiune a avut de îndeplinit Dumbo

Marius Alexandru a reușit să iasă învingător dintr-un total de 24 de concurenți care au luat startul în această aventură. Imediat după ce a fost declarat câștigător, el a început să cânte Imnul României, „Deșteaptă-te, Române!”. Victoria lui are o însemnătate extrem de puternică, fiind legată de o promisiune de suflet făcută în familie.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la «Desafio: Aventura». Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a afirmat Dumbo (Marius Alexandru) la începutul show-ului.

Cine este Marius Alexandru

Originar din Agigea, județul Constanța, Dumbo se consideră un bărbat al naturii, pasionat de vânătoare și extrem de autentic, obișnuind să gătească singur în pădure. În viața de zi cu zi, el lucrează ca frizer și deține propriul său barber shop.

Marius Alexandru a intrat în emisiune pentru a demonstra ce înseamnă puterea de voință a unui bărbat simplu, care trăiește după propriile reguli. Pe lângă pasiunile sale, el este un familist convins și are doi copii alături de soția sa.