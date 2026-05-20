România are o nouă „Via Transilvanica”.Traseul cultural care își propune să schimbe turismul în Dobrogea

Flavia Codreanu
20 mai 2026, 10:34
Sursa foto: Facebook/ Via Transilvanica
Un nou traseu cultural numit Via DobroGetica se lansează oficial în regiunea Dobrogei. Proiectul inaugurează vineri Cadranul Solar de la Cumpăna și dă startul primei ediții a Festivalului Ceasurilor din Flori Constanța.

Ce obiective importante include acest nou traseu cultural

Evenimentul marchează finalizarea lucrărilor de reamenajare a Cadranului Solar. Acest reper istoric le arată vizitatorilor modul antic în care se măsura timpul cu ajutorul soarelui.

Autoritățile vor să pună în valoare patrimoniul local, iar strategia include și realizarea unui muzeu dedicat identității comunei, informează ObservatorNews.

„Acest punct de patrimoniu va fi completat de amplasarea unui stâlp miliar Via DobroGetica, în parcul din fața Casei de Cultură. Elementul va integra comuna Cumpăna în traseul cultural dedicat istoriei, valorilor și identității dobrogene. În perioada următoare, informațiile despre acest obiectiv vor putea fi accesate de public prin intermediul site-ului și al aplicației mobile Via DobroGetica, aflată în curs de pregătire”, au precizat organizatorii într-un comunicat de presă.

Ce surprize aduce prima ediție a Festivalului Ceasurilor din Flori

Tot acum va avea loc și un festival inedit, bazat pe creativitate. Copiii de la 12 școli din județul Constanța au realizat 12 cadrane florale pline de imaginație. Pe lângă expoziția florală, atmosfera va fi completată de un Târg de Primăvară cu produse locale și de o festivitate specială de premiere.

„Lucrările lor, pline de culoare și imaginație, vor fi prezentate publicului în cadrul festivalului. Atmosfera evenimentului va fi completată de un Târg de Primăvară cu produse locale și de un moment de premiere dedicat micilor artizani”, transmit organizatorii.

Cum ajută acest eveniment economia locală

Manifestările de la Cumpăna sunt realizate în parteneriat cu primăria locală și reprezintă doar o primă etapă dintr-un plan extins.

Inițiatorii își doresc să promoveze valorile dobrogene și să atragă turiștii printr-un nou traseu cultural modern, conectat digital prin viitoarea aplicație mobilă.

