Cutremur puternic în Turcia. Ce au anunțat autoritățile

Ana Maria
20 mai 2026, 11:59
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce magnitudine a avut cutremurul produs în Turcia
  2. Când a mai fost un cutremur de intensitate mare în Turcia
  3. Cutremur puternic în Turcia. De ce sunt frecvente seismele în această țară

Un cutremur puternic s-a produs miercuri în Turcia, în zona central-estică a țării, potrivit informațiilor transmise de Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ). Seismul a avut magnitudinea de 5,8 și a fost înregistrat la o adâncime relativ mică, ceea ce l-ar fi putut face resimțit în mai multe regiuni.

Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat victime sau distrugeri materiale, potrivit Agerpres.

Ce magnitudine a avut cutremurul produs în Turcia

Potrivit datelor comunicate de GFZ, seismul a avut magnitudinea de 5,8 și s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Postul de televiziune NTV a transmis că, imediat după producerea cutremurului, nu existau informații privind eventuale pagube sau persoane rănite.

Turcia este una dintre țările expuse frecvent activității seismice din cauza poziționării sale pe mai multe falii tectonice active.

Când a mai fost un cutremur de intensitate mare în Turcia

Un alt seism semnificativ a fost raportat în luna martie, când un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a afectat provincia Tokat, din nord-estul Turciei.

Și acel seism s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

În urma cutremurului cu magnitudinea de 5,5 grade care a avut loc la ora 03:35 (00:35 GMT) în districtul Niksar din provincia Tokat şi care a fost resimţit şi în provinciile Samsun, Amasya, Ordu şi Sivas, până în prezent nu au fost raportate pagube„, a afirmat agenţia turcă, în martie.

Cutremur puternic în Turcia. De ce sunt frecvente seismele în această țară

Turcia se află într-o regiune cu activitate tectonică intensă, ceea ce explică frecvența ridicată a seismelor, unele dintre ele cu efecte devastatoare.

Autoritățile monitorizează constant activitatea seismică, mai ales după marile cutremure care au afectat țara în ultimii ani.

Seismul a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor din zonele apropiate epicentrului, mai ales pe fondul antecedentelor seismice recente care au afectat teritoriul turc.

