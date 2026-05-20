Un cutremur puternic s-a produs miercuri în Turcia, în zona central-estică a țării, potrivit informațiilor transmise de Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ). Seismul a avut magnitudinea de 5,8 și a fost înregistrat la o adâncime relativ mică, ceea ce l-ar fi putut face resimțit în mai multe regiuni.

Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat victime sau distrugeri materiale, potrivit .

Ce magnitudine a avut cutremurul produs în Turcia

Potrivit datelor comunicate de GFZ, seismul a avut magnitudinea de 5,8 și s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Postul de televiziune NTV a transmis că, imediat după producerea , nu existau informații privind eventuale pagube sau persoane rănite.

Turcia este una dintre țările expuse frecvent activității seismice din cauza poziționării sale pe mai multe falii tectonice active.

Când a mai fost un cutremur de intensitate mare în Turcia

Un alt seism semnificativ a fost raportat în luna martie, când un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a afectat provincia Tokat, din nord-estul Turciei.

Și acel seism s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

„În urma cutremurului cu magnitudinea de 5,5 grade care a avut loc la ora 03:35 (00:35 GMT) în districtul Niksar din provincia Tokat şi care a fost resimţit şi în provinciile Samsun, Amasya, Ordu şi Sivas, până în prezent nu au fost raportate pagube„, a afirmat agenţia turcă, în martie.

Cutremur puternic în Turcia. De ce sunt frecvente seismele în această țară

Turcia se află într-o regiune cu activitate tectonică intensă, ceea ce explică frecvența ridicată a seismelor, unele dintre ele cu efecte devastatoare.

Autoritățile monitorizează constant activitatea seismică, mai ales după marile cutremure care au afectat țara în ultimii ani.