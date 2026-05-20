Un cutremur puternic s-a produs miercuri în Turcia, în zona central-estică a țării, potrivit informațiilor transmise de Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ). Seismul a avut magnitudinea de 5,8 și a fost înregistrat la o adâncime relativ mică, ceea ce l-ar fi putut face resimțit în mai multe regiuni.
Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat victime sau distrugeri materiale, potrivit Agerpres.
Postul de televiziune NTV a transmis că, imediat după producerea cutremurului, nu existau informații privind eventuale pagube sau persoane rănite.
Turcia este una dintre țările expuse frecvent activității seismice din cauza poziționării sale pe mai multe falii tectonice active.
Un alt seism semnificativ a fost raportat în luna martie, când un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a afectat provincia Tokat, din nord-estul Turciei.
Și acel seism s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).
„În urma cutremurului cu magnitudinea de 5,5 grade care a avut loc la ora 03:35 (00:35 GMT) în districtul Niksar din provincia Tokat şi care a fost resimţit şi în provinciile Samsun, Amasya, Ordu şi Sivas, până în prezent nu au fost raportate pagube„, a afirmat agenţia turcă, în martie.
Autoritățile monitorizează constant activitatea seismică, mai ales după marile cutremure care au afectat țara în ultimii ani.