Florin Chilian l-a pus la zid pe Mihai Mărgineanu. Artistul îl acuză pe actorul din „Las Fierbinți” că și-ar fi înregistrat pe numele său mai multe melodii care nu îi aparțin.

De unde a pornit conflictul dintre cei doi artiști

Relația de prietenie dintre cei doi este acum istorie, fiind înlocuită de replici dure și acuzații grave de furt intelectual. Chilian susține că piese extrem de cunoscute precum „Mă iubește femeile”, „A fost odată” sau „Ce frumoasă ești” nu sunt creațiile de drept ale lui Mărgineanu, deși acesta le-a înscris la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România ca fiind ale lui, scrie .

„A furat, dar a și cântat… Un scriitor îi bate obrazul lui Mihai Mărgineanu #Ciordiles că i-a furat versurile. Poezia „Evoluția”, după care a fost făcut cântecul „Dor de tată”, a fost scris în annum 2001, de Traian Calancia. Această poezie apare în volumul „În grădina lui Dumnezeu”, publicat la editura Axa, tot în 2001. Autorul a înregistrat poeziile la Uniunea Scriitorilor din România și se pot percepe taxe pentru drepturile de autor, în baza Număr Standard Internațional Ai furat toate cântecele demunte ale adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale. Ai furat toate cântecele mahalalelor bucureștene interbelice și nu numai și ai spus că-s ale tale. Ai făcut fals și uz de fals în acte declarând la UCMR că te ocupi tu de toate drepturile pentru că în conformitate cu dispozițiile art,145 alin.3 din Legea nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, privind drepturile de autor și drepturile conexe ai tot dreptul, și așa ai furat banii cuveniți creatorilor originali ai cântecelor și ai tuturor artiștilor din țara asta. Ciordiles, du-te! Pleacă!”, a fost unul dintre mesajele lui Florin Chilian.

Ce spune Mihai Mărgineanu despre piesele contestate de Florin Chilian

Datele arată că Mărgineanu are o singură melodie declarată oficial ca fiind din folclor, restul fiind trecute pe numele său și al unor prieteni. Actorul a povestit în trecut, în cadrul unui podcast realizat de Pepe, cum ar fi compus una dintre piesele care se află acum în centrul disputei.

„Eu când am făcut acest cântec, m-am sculat la 3 dimineața. Când ajungeam la ultima strofă pe care o scrisesem, m-a bușit plânsul”, a declarat Mihai Mărgineanu, în podcastul lui Pepe.

Ce reacție a avut scriitorul Traian Calancia în scandal

Poetul Traian Calancia a intervenit și el în această dispută și s-a arătat profund dezamăgit de faptul că textul poeziei sale, „Evoluția”, a fost însușit fără drept. Acesta a subliniat că alți interpreți au cerut permisiunea legală pentru a-i folosi opera, spre deosebire de actorul din „Las Fierbinți”.

„Sunt profund dezamăgit și afectat de tupeul domnului Mărgineanu de a-și însuși un text care nu-i aparține. Totuși lumea trebuie să știe adevărul. Ce nu știe el este faptul că poezia constituie libretul unei rate cu care domnul Cărbunescu a câștigat un premiu și o mențiune la niște concursos, poezia este în repertoriul cantautorului Zoltan Octavian Butuc și al unei interprete din Republica Moldova. Cei care o cântă au verificat autenticitatea ei și au acordul meu scris, prin autoritatea muzicală românească. Rușine domnului #Mărgineanu!”, a declarat scriitorul Traian Calancia.