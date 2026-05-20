Noi negocieri la Cotroceni. Președintele României, Nicușor Dan, continuă seria consultărilor politice de la Palatul Cotroceni și a convocat pentru joi, 21 mai, parlamentarii din grupurile mai mici și pe cei neafiliați, în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern și al situației economice complicate.

Potrivit , întâlnirile sunt organizate în baza prevederilor constituționale care stabilesc rolul șefului statului ca mediator între instituțiile statului și între stat și societate.

Conform programului anunțat de Administrația Prezidențială, prima rundă de începe la ora 09:00, când sunt așteptați parlamentarii din grupul Uniți pentru România. O oră mai târziu, de la 10:00, președintele va discuta cu reprezentanții grupului parlamentar PACE – Întâi România, iar de la 11:00 sunt programate consultări cu parlamentarii neafiliați.

Aceste întâlniri vin după seria de discuții purtate deja în această săptămână cu partidele parlamentare, în încercarea de a contura o majoritate care să susțină viitorul Executiv.

Urmează noi consultări pentru desemnarea premierului?

Potrivit unor surse citate de , după această rundă de discuții, la Palatul Cotroceni ar urma să fie organizate noi consultări și săptămâna viitoare, de această dată cu accent pe desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Mișcările politice au loc într-un context tensionat, după căderea Guvernului și în condițiile în care negocierile dintre partide nu au dus încă la conturarea unei formule clare de guvernare.

De ce este importantă situația economică în aceste negocieri

Pe lângă ecuația politică, discuțiile de la Cotroceni au în prim-plan și problemele economice presante. Viitorul Guvern va trebui să gestioneze presiunea deficitului bugetar, angajamentele asumate de România și măsurile necesare pentru stabilizarea finanțelor publice.

În acest context, desemnarea rapidă a unui premier și formarea unei majorități funcționale sunt considerate esențiale pentru evitarea unei perioade prelungite de blocaj politic.