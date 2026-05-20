Fosta șefă a DIICOT, Alina Albu, se retrage din magistratură la vârsta de 52 de ani, după aproape 28 de ani de activitate în sistemul judiciar. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care a fost aprobată pensionarea acesteia, la scurt timp după încheierea mandatului său la conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Potrivit , fosta procuroare-șefă ar urma să beneficieze de o pensie de aproximativ 24.000 de lei net, în condițiile în care ultimul venit declarat depășea 30.000 de lei lunar.

De ce s-a pensionat fosta șefă a DIICOT, Alina Albu, după încheierea mandatului

La începutul acestui an, Alina Albu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea , însă nu a reușit să obțină reconfirmarea în funcție.

În luna martie, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis ca aceasta să își continue activitatea în cadrul DIICOT după finalizarea mandatului de conducere, începând cu 13 aprilie 2026.

Ulterior, însă, magistratul a ales să solicite pensionarea, cerere aprobată acum prin decret prezidențial.

Cine este Alina Albu

Alina Albu s-a născut în decembrie 1973 și are 52 de ani. A urmat cursurile Universității Spiru Haret în perioada 1992–1996, într-un interval în care instituția nu era încă acreditată, motiv pentru care examenul de licență a fost susținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În pregătirea sa academică figurează și un master în securitate judiciară, obținut la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în cadrul Facultății de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate.

Care a fost parcursul său în magistratură?

Cariera sa în magistratură a început în 1998, ca procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, județul Călărași. După un deceniu în sistem, în 2008 a intrat în structurile DIICOT, unde a urcat treptat în ierarhie. Între 2023 și 2026 a ocupat funcția de procuror-șef al instituției.

Retragerea sa vine după aproape trei decenii de activitate în justiție.