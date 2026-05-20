Celebrul astrolog Nicoleta Ghiriș face previziuni alarmante pentru 2026: „E un an al extremelor"

20 mai 2026, 11:39
Sursă Foto: Facebook - Astrolog Nicoleta Ghiris
Astroloaga Nicoleta Ghiriș vine cu previziuni tulburătoare pentru 2026. Aceasta avertizează că urmează un an plin de tensiuni, conflicte și fenomene extreme.
Învitată în podcastul moderat de Gabriela Cristea, aceasta a vorbit despre schimbările majore care, susține ea, vor marca omenirea în perioada următoare.

Se îndreaptă lumea spre o nouă perioadă de conflicte

În timpul podcastului moderat de Gabriela Cristea, discuția a ajuns la asemănările dintre perioada actuală și marile conflicte din trecut. „Dar nu era perioada aia cu Vietnamul?”, a întrebat vedeta, făcând referire la contextul tensionat pe care îl traversează lumea.

Nicoleta Ghiriș a confirmat imediat paralela și a explicat că încă de anul trecut avertiza asupra unui val puternic de conflicte la nivel global. Astrologa a spus că semnele erau vizibile încă înainte ca situațiile tensionate să escaladeze și înainte ca anumite evenimente internaționale să șocheze opinia publică.

„Deci, anul trecut, când am început să analizez anul, am spus despre Vietnam pentru că încă nu începuse războiul, încă nu începuse, să zicem așa, în ghilimele, „căderea Dubaiului”. Încă nu începuse asta și am spus: „Este clar că anul acesta este un an clar de conflicte”. Îmi pare, cum să zic… nici eu nu vreau să fie”, a precizat aceasta.

Ce spune Nicoleta Ghiriș despre anul 2026

Potrivit previziunilor făcute de Nicoleta Ghiriș, perioada conflictelor este departe de a se încheia. Astrologa susține că anul 2026 ar putea veni cu evenimente și mai intense la nivel mondial. În timpul podcastului aceasta a mărturisit: „Da, eu mai văd conflicte pe mapamond.”

Mai mult, Nicoleta Ghiriș descrie 2026 drept „un an al extremelor”. „Pentru că este un an extrem de puternic energetic și, dacă noi nu știm să jonglăm cu energiile, exact cum ziceai, ne pârjolește și ai să vezi foarte mult, din păcate, foarte mult foc. Am și spus: ai să vezi foarte multe zone… Ai văzut ce s-a întâmplat atunci în Los Angeles, da? Ai să vezi, la fel, foarte multe zone pârjolite. O să fie o vară toridă. S-a și anunțat că o să fie și mai toridă decât a fost până acum. Da, trecem la extremele astea. Da, e un an al extremelor, de fapt. Deci, acesta este anul.”, a mai transmis aceasta.

