Autovehiculele electrice sunt tot mai căutate în Europa, iar vânzările au crescut semnificativ în ultimele luni. Cumpărătorii sunt influențați de majorarea prețurilor la combustibil, în contextul din Iran. Cererea tot mai mare propulsează vânzările de vehicule electrice noi şi second-hand, conform Reuters.

Conflictul din Orientul Mijlociu a impulsionat vânzările mai mult decât era de așteptat. Chiar dacă vânzările de maşini complet electrice au crescut cu 30% în Europa, în 2025, acest lucru nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor producătorilor. Nivelul vânzărilor nu a justificat investițiile de miliarde de euro. În ultimele luni însă, calculele au fost date peste cap de majorarea preţurilor carburanţilor.

O analiză a grupului de cercetare New Automotive şi a grupului industrial E-Mobility Europem, citată de Reuters, arată că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în aprilie. Informațiile provin de pe 16 piețe ce reprezintă peste 80% din vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schim.

Datele indică o creştere puternică a cererii de vehicule electrice, în special, în Danemarca şi Ţările de Jos, unde maşinile electrice sunt deja populare. Vânzările au crescut și pe alte piețe precum Italia, unde vehiculele electrice au fost mai puțin apreciate.

Cum comentează producătorii auto?

Directorul comercial al Volvo Cars, Erik Severinson, susține că, dintre autovehiculele electrice, cea mai mare cerere este pentru SUV-ul din segmentul entry EX30. Potrivit spuselor sale, clienții acestui tip de mașini sunt mai sensibili la majorarea prețurilor petrolului.

„De asemenea, observăm o creştere a solicitărilor clienţilor cu privire la , chiar şi pe pieţele din sudul Europei, unde penetrarea vehiculelor electrice este comparativ mai mică”, a spus Severinsson.

Producătorul francez a declarat că 50% din înmatriculările sale în Marea Britanie în aprilie au fost modele electrice. Solicitările de vehicule electrice de pe website-ul său din Marea Britanie au crescut cu 48% de la începutul războiului din Iran. Înmatriculările din aprilie sunt primele care reflectă pe deplin impactul războiului din Iran. O sursă din cadrul producătorului auto a declarat că firma lucrează acum pentru a creşte producţia.

Markus Haupt, CEO al Seat/Cupra, mărci Volkswagen, a declarat la începutul lunii mai că echipa sa de vânzări din Germania a raportat că vehiculele electrice au reprezentat aproape 60% din comenzi. Este mult peste cota de 25%. În opinia sa, producția ar putea crește până la finalul anului.

Autovehiculele electrice se vând mai bine și pe platformele online

Platformele online au înregistrat, de asemenea, o creştere a căutărilor la autovehiculele electrice noi şi second-hand. Cumpărătorii sunt mai interesați de mărcile chinezeşti care propun modele mai accesibile. De la începutul războiului, platforma germană Carwow a declarat că ponderea căutărilor a crescut la 75% de la aproximativ 40%. În schimb, ponderea căutărilor de maşini convenţionale cu motor pe benzină a scăzut la 16%, de la 33%.

Reprezentanţii Carwow au dezvăluit că solicitările pentru producătorul chinez BYD au crescut cu 25.000% în primul trimestru. Cele pentru Leapmotor au crescut cu 436%, iar Xpeng cu 153%.

Piaţa online rivală OLX a declarat că solicitările clienţilor pentru vehicule electrice pe site-ul său francez au crescut cu 80%, de la începutul războiului. În timpul precedentelor creşteri bruşte ale preţurilor la combustibil, consumatorii au trecut, de asemenea, la maşini mai eficiente din punct de vedere al consumului. Ulterior, ei au revenit la cele mai puțin eficiente, când problemele de la pompă s-au diminuat.

De data aceasta, analiștii estimează că lucrurile ar putea fi diferite. Conflictul din Iran a remodelat modul în care oamenii se raportează la securitatea energetică. Europenii au trecut rapid la autovehicule electrice în contextul crizei orientale.