Primăria București, anunț despre blocul afectat de explozia din Rahova. Când își vor recupera unii locatari bunurile

Ana Beatrice
20 mai 2026, 08:28
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
După explozia care a zguduit cartierul Rahova, autoritățile vin cu primele vești pentru locatarii afectați. Primăria București anunță că, în aproximativ trei luni, o parte dintre oameni vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile.

În zona grav avariată de deflagrație accesul va rămâne însă interzis, din cauza riscurilor. Primarul general al Capitalei a transmis că persoanele afectate vor primi ajutor și pentru refacerea actelor pierdute în urma exploziei.

Cum va fi pus în siguranță blocul afectat de explozie

Primarul general Ciprian Ciucu s-a întâlnit marți cu locatarii afectați de explozia din Rahova, alături de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Ţârlea, reprezentanți ai ISU, proiectanți și ingineri ai companiei Apolodor. În cadrul discuțiilor, autoritățile au explicat care sunt pașii următori pentru clădirea grav afectată de deflagrație și când vor putea oamenii să își recupereze bunurile din apartamente.

Primarul a precizat că situația a fost una complicată încă de la început, deoarece nicio firmă nu s-a înscris la licitațiile pentru lucrările de punere în siguranță a imobilului. „Nu s-a prezentat nimeni la licitaţii pentru lucrările de punere în siguranţă. Sigura firmă care şi-a asumat până la urmă această lucrare complexă a fost Apolodor. Şi îi mulţumesc!”, a declarat edilul.

Potrivit Primăriei București, intervenția va începe cu etapa de proiectare, care va dura aproximativ 30 de zile. Ulterior, lucrările efective de punere în siguranță a blocului se vor desfășura pe parcursul a încă 50 de zile.

„Procedura implică separarea clădirii afectate de cea mai puţin afectată. Partea afectată se îndepărtează şi se demolează, iar partea care rămâne se popeşte pentru o mai bună susţinere. La acest pas, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-şi recupereze actele şi bunurile de valoare. După aceea, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează şi ea în totalitate”, au transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Ce șanse au locatarii să își recupereze bunurile

Autoritățile spun că ultimul pas al intervenției va fi reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate pentru locatarii afectați de explozia din Rahova. Până atunci însă, oamenii mai au de așteptat.

„Concret, în aproximativ trei luni, o parte din locatarii blocului afectat de explozie vor putea intra în apartamente să-şi recupereze bunurile. Din păcate, nu toţi! E foarte puţin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată”, au mai precizat reprezentanții Primăriei București.

În timpul discuțiilor cu locatarii, primarul general Ciprian Ciucu a încercat să îi liniștească pe oameni și a subliniat că siguranța lor este prioritară. „Importantă e viaţa dumneavoastră, a celor care vă însoţesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură şi la toate autorităţile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”, a declarat edilul.

Întâlnirea a fost marcată și de momente tensionate, oamenii cerând explicații clare și soluții concrete pentru recuperarea bunurilor rămase sub dărâmături. Locatarii au venit inclusiv cu propuneri pentru modul în care ar trebui făcută demolarea clădirii. Aceștia au sugerat ca lucrările să fie realizate etapizat, pe zone și apartamente, astfel încât molozul să poată fi separat de obiectele personale, iar proprietarii să fie chemați ulterior pentru a recupera, de la sol, tot ceea ce mai poate fi salvat.

