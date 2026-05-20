Investiția de aproape 20 de milioane de euro făcută de Gigi Becali în biserica din Pipera se apropie de un moment important: sfințirea lăcașului de cult. A fost aflată și data la care va avea loc evenimentul.
La un moment dat, patronul FCSB ar fi primit o ofertă de șase milioane de euro pentru acel teren. Cu toate acestea, a refuzat categoric să îl vândă, fiind hotărât să ducă proiectul până la capăt.
Construcția impresionează atât prin dimensiuni, cât și prin arhitectură. Inspirată din stilul bisericilor rusești, clădirea este considerată unică în România și are o structură aparte, fără nicio coloană de susținere în interior.
Lăcașul de cult măsoară 40 de metri înălțime cu tot cu cruce, având 35 de metri lungime și 20 de metri lățime. De asemenea, spațiul interior este unul impresionant și poate găzdui aproximativ 1.000 de credincioși.
Marele eveniment pregătit de Gigi Becali în Pipera are, în sfârșit, o dată oficială. FANATIK a aflat că biserica ridicată de patronul FCSB va fi sfințită pe 14 iunie. La doar o zi după ceremonie, lăcașul de cult își va deschide porțile pentru credincioși.
„Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare din lume, dar eu, la a mea, mă refer la frumusețea picturii. Nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de zece ori mai mare. Eu mă refer că, la pictură, nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior”, declara Gigi Becali pentru sursa menționată.