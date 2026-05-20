Investiția de aproape 20 de milioane de euro făcută de Gigi Becali în se apropie de un moment important: sfințirea lăcașului de cult. A fost aflată și data la care va avea loc evenimentul.

Promisiunea făcută după meciul cu Galatasaray

După ani întregi în care a vorbit despre acest proiect ca despre una dintre cele mai mari dorințe ale sale, Gigi Becali este foarte aproape să își vadă visul împlinit. Biserica pe care patronul a ridicat-o în Pipera, în urma unei investiții uriașe ce se apropie de 20 de milioane de euro, urmează să fie sfințită în perioada următoare, iar aprobarea necesară a fost deja obținută.

Povestea acestui proiect a început în 2008, în momentul în care omul de afaceri a promis că va ridica o biserică dacă echipa sa va elimina Galatasaray din cupele europene. Au trecut aproape 20 de ani până când promisiunea a început să prindă contur, însă Becali nu a renunțat niciodată la idee. Lucrările au debutat în 2020, pe terenul aflat în rondul de la intrarea în Pipera-Voluntari.