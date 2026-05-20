Acasa » Eveniment » Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera

Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera

Ana Beatrice
20 mai 2026, 10:11
Sursa Foto: Hepta/SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES.
Investiția de aproape 20 de milioane de euro făcută de Gigi Becali în biserica din Pipera se apropie de un moment important: sfințirea lăcașului de cult. A fost aflată și data la care va avea loc evenimentul.

Promisiunea făcută după meciul cu Galatasaray

După ani întregi în care a vorbit despre acest proiect ca despre una dintre cele mai mari dorințe ale sale, Gigi Becali este foarte aproape să își vadă visul împlinit. Biserica pe care patronul FCSB a ridicat-o în Pipera, în urma unei investiții uriașe ce se apropie de 20 de milioane de euro, urmează să fie sfințită în perioada următoare, iar aprobarea necesară a fost deja obținută.
Povestea acestui proiect a început în 2008, în momentul în care omul de afaceri a promis că va ridica o biserică dacă echipa sa va elimina Galatasaray din cupele europene. Au trecut aproape 20 de ani până când promisiunea a început să prindă contur, însă Becali nu a renunțat niciodată la idee. Lucrările au debutat în 2020, pe terenul aflat în rondul de la intrarea în Pipera-Voluntari.

La un moment dat, patronul FCSB ar fi primit o ofertă de șase milioane de euro pentru acel teren. Cu toate acestea, a refuzat categoric să îl vândă, fiind hotărât să ducă proiectul până la capăt.

Ce face ca biserica ridicată de Gigi Becali să fie unică

Construcția impresionează atât prin dimensiuni, cât și prin arhitectură. Inspirată din stilul bisericilor rusești, clădirea este considerată unică în România și are o structură aparte, fără nicio coloană de susținere în interior.

Lăcașul de cult măsoară 40 de metri înălțime cu tot cu cruce, având 35 de metri lungime și 20 de metri lățime. De asemenea, spațiul interior este unul impresionant și poate găzdui aproximativ 1.000 de credincioși.

Când va fi sfințită biserica spectaculoasă din Pipera

Marele eveniment pregătit de Gigi Becali în Pipera are, în sfârșit, o dată oficială. FANATIK a aflat că biserica ridicată de patronul FCSB va fi sfințită pe 14 iunie. La doar o zi după ceremonie, lăcașul de cult își va deschide porțile pentru credincioși.

„Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare din lume, dar eu, la a mea, mă refer la frumusețea picturii. Nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de zece ori mai mare. Eu mă refer că, la pictură, nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior”, declara Gigi Becali pentru sursa menționată.

