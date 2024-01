O zi de foc pentru salvamontiști. Sabin Cornoiu: Toate pârtiile sunt aproape înghețate, au consistența betonului și orice cădere poate să ducă la traumatisme grave (VIDEO)

Toate pârtiile sunt aproape înghețate, au consistența betonului și orice cădere poate să ducă la traumatisme grave, a avertizat președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Dan Gabor.

Sabin Cornoiu, pe B1 TV: „A fost o zi de foc pentru salvamontiști”

Întrebat despre intervențiile de joi, el a spus: „A fost o zi de foc pentru salvamontiști. Ați văzut un număr extraordinar de mare de accidente, unele foarte grave. Trebuie spus că la spital au ajuns nu numai cele menționate ca preluat de ambulanță”.

„Acestea au fost accidente cu fracturi de membre inferioare, fracturi de bazin, fracturi de coloană, care au trebuit o imobilizare specială și transportate doar cu ambulanța la spital, dar am avut foarte multe accidente cu fracturi de membre superioare, cu plăgi, cu diverse traumatisme, care au permis însă transportul celor accidentați la spital cu mașinile aparținătorilor (…). Asta s-a întâmplat, să zicem noi, cam la 20 de persoane ieri”, a precizat șeful Salvamont România.

„Din păcate, am avut și un accident tragic, o persoană care a căzut de pe un perete de stâncă, circa 50 de metri. Am avut și accidente grave cu traumatisme de craniu, pe care le-am predat elicopterului pentru transport la urgență la spital. Încercăm să fim alături de toți cei care merg în această perioadă la munte, care încearcă să petreacă frumos acest sfârșit de an, dar iată că gradul de încărcare de pe pârtii, numărul mare de oameni de pe munte duc inevitabil și la producerea de astfel de evenimente”, a adăugat Sabin Cornoiu.

„În această clipă, pârtiile de schi sunt zonele care atrag cel mai mult turiștii. Din păcate, zăpada pe ele este mică sau e o zăpadă depusă cu tunurile de produs zăpadă artificială, zăpadă care are o altă consistență. În acest moment, toate pârtiile sunt aproape înghețate, au consistența betonului și orice cădere poate să ducă la traumatisme grave”, a mai spus el.