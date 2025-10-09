„În spital e iadul pe frig”, este una dintre sintagmele revoltătoare pe care o pacientă o folosește în mărturia sa de pe rețelele de socializare. Este vorba despre o femeie internată de nouă zile la spitalul din Craiova, care mărturisește că pacienții îngheață de la atâta frig și, deși personalul medical încearcă să ajute, nu poate face nimic.

În țară, temperaturile au scăzut semnificativ în ultima săptămână, iar Oltenia nu a fost ferită de acest val de frig. Problema principală intervine abia în momentul în care în unitățile medicale nu este „pic de căldură”, iar pacienții sunt nevoiți să se acopere și cu patru pături. Totul, în zadar…frigul, intrat în oase, se simte tranșant de fiecare dintre bolnavii de la Craiova.

Pacientă: „Craiova îngheață, doamna primar. Nu mai e vorba de politică, ci de omenie”

Pacienta și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare, iar postarea ei este un apel disperat pe care atât ea, cât și restul pacienților îl fac, în special, către edilul Craiovei,

Cu toții așteaptă o schimbare, deoarece condițiile nefavorabile nu fac altceva decât să încetinească procesul de vindecare. Astfel, femeia a subliniat că primarul din Bănie pune frigul din spitale pe semaa faptului că „s-au primit cereri pentru căldură și că urmează zile cu 20 de grade”.

„Sunt internată de 9 zile. În saloane e frig, oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături. Eu am patru pături pe mine și tot îmi e frig. Primarul ne spune că nu s-au primit cereri pentru căldură și că urmează zile cu 20 de grade. Pe bune? Poate în biroul dumneaei e cald, dar în spital e iadul pe frig. Chirurgia, Neonatologia, Obstetrica… toți cer disperați! Dar cineva preferă să se joace de-a nepăsarea, în loc să-și facă treaba. Craiova îngheață, doamnă primar. Nu mai e vorba de politică, e vorba de omenie”, a transmis pacienta, conform Libertatea, subliniind faptul că au deja depuse o multitudine de cereri pentru a fi furnizată căldură în unitatea medicală.

„Când mamele, copiii și bătrânii îngheață în spitale, iar dumneavoastră vorbiți despre «temperaturi de 20 de grade», înseamnă că ați pierdut orice legătură cu realitatea”, a concluzionat pacienta.

Cum explică Lia Olguța Vasilescu lipsa căldurii din calorifere

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, edilul Craiovei a explicat, printr-o postare pe rețelele de socializare, faptul că agenții desemnați să furnizeze căldură sunt pregătiți, însă „până la acest moment, însă, nu s-a primit nicio solicitare scrisă de la asociațiile de proprietari”. Mai mult, Olguța Vasilescu a punctat faptul că „în unele cazuri fiind chiar insistențe să furnizăm căldură cât mai târziu, dat fiind că urmează zile cu temperaturi peste 20 de grade”.

Ceea ce se „bate cap în cap” cu postarea pacientei se regăsește în continuarea postării. Primarul craiovenilor susține că din partea spitalelor, școlilor și căminelor de bătrâni nu a fost transmisă nicio solicitare pentru a fi furnizată căldură, însă, chiar și așa, începând de astăzi, 9 octombrie, toate aceste unități vor avea căldură.

„Termo Urban și Electrocentrale Craiova sunt pregătite deja să asigure agentul termic pentru perioada rece. Până la acest moment, însă, nu s-a primit nicio solicitare scrisă de la asociațiile de proprietari, în unele cazuri fiind chiar insistențe să furnizăm căldură cât mai târziu, dat fiind că urmează zile cu temperaturi peste 20 de grade. De luni vor începe însă probele de căldură în oraș. De asemenea, școlile, spitalele și căminele de bătrâni care au făcut solicitare au primit deja agent termic. De mâine vor primi toate, chiar dacă nu există încă cereri din partea acestora”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe

Totuși, presa locală contrazice ideile transmise de Lia Olguța Vasilescu. Într-un articol din este redat faptul că furnizorul Termo Urban nici măcar nu a efectuat probele tehnice și, în contextul în care în zilele următoare sunt anunțate temperaturi mai ridicate, probabil caloriferele din apartamentele oltenilor nu se vor încălzi. A furniza căldură pentru câteva zile si a o întrerupe ulterior, ar însemna pierderi majore și reluarea procesului de verificare a conductelor. Astfel, craiovenilor nu le rămâne decât să se îmbrace mai gros sau să apeleze la calorifere pe curent.