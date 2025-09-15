B1 Inregistrari!
Obiceiul care îți va strica somnul. Ce nu trebuie să faci înainte de culcare

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 08:33
Obiceiul care îți va strica somnul. Ce nu trebuie să faci înainte de culcare
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Fără ecrane înainte de somn

Somnul are un rol foarte important pentru buna funcționare a organismului nostru. Orele pe care le dormim contează, însă este importantă și calitatea somnului. Un obicei comun înainte de culcare poate afecta întreg procesul.

Despre ce este vorba

Mulți dintre noi, înainte de a ne pune să dormim, ne poziționăm telefonul cât mai aproape, pe noptieră sau chiar pe pat.

Specialiștii spun că acest lucru dăunează căci astfel vom fi tentați să aprindem ecranul, să luam telefonul în mână și să ruinăm întreg procesul de somn, conform Click.

Fără ecrane înainte de somn

Brandon Peters, un medic neurolog și specialist în somn, spune că avem nevoie de aproximativ jumătate de oră înainte de culcare fără niciun fel de ecran în fața noastră.

Lumina ecranului telefonului va da peste cap ceasul intern. În consecință, ne va fi mai greu să adormim: „Corpul nostru are un ceas intern care îi spune când să doarmă și când să se trezească. Întunericul ajută acest ceas să se regleze, semnalizând corpului că este vremea să crească producția de melatonină, hormonul care ne ajută să dormim”, a explicat medicul.

