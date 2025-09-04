Somnul de calitate este vital pentru sănătate, iar obiceiul de a folosi telefonul mobil în pat poate afecta negativ acest aspect. Lumina albastră și notificările frecvente pot întârzia procesul de adormire și pot diminua timpul de odihnă.
Cercetările indică faptul că cei care utilizează telefonul înainte de culcare au un somn mai scurt și mai neliniștit decât cei care se abțin de la a folosi telefoanele seara.
Potrivit verywellhealth, pe lângă problemele cu somnul, există și riscuri de siguranță. Ținerea telefonului sub pernă sau acoperit cu o pătură poate împiedica ventilarea bateriei, crescând riscul de supraîncălzire sau, în cazuri extreme, chiar de incendiu.
În plus, deși telefoanele emit radiații de frecvență joasă, considerate inofensive, cercetările continuă pentru a evalua efectele pe termen lung asupra organismului.
Specialiștii sugerează câteva soluții simple:
Renunțarea la acest obicei nu doar că îmbunătățește calitatea somnului, dar poate aduce și un plus de energie și claritate în timpul zilei.