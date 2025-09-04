Somnul de calitate este vital pentru sănătate, iar obiceiul de a folosi telefonul mobil în pat poate afecta negativ acest aspect. Lumina albastră și notificările frecvente pot întârzia procesul de adormire și pot diminua timpul de odihnă.

Cercetările indică faptul că cei care utilizează telefonul înainte de culcare au un mai scurt și mai neliniștit decât cei care se abțin de la a folosi seara.

Cuprins:

Despre riscurile ascunse

Cum poți renunța ușor la acest obicei

Despre riscurile ascunse

Potrivit , pe lângă problemele cu somnul, există și riscuri de siguranță. Ținerea telefonului sub pernă sau acoperit cu o pătură poate împiedica ventilarea bateriei, crescând riscul de supraîncălzire sau, în cazuri extreme, chiar de incendiu.

În plus, deși telefoanele emit radiații de frecvență joasă, considerate inofensive, cercetările continuă pentru a evalua efectele pe termen lung asupra organismului.

Cum poți renunța ușor la acest obicei

Specialiștii sugerează câteva soluții simple:

lasă telefonul să se încarce într-o altă cameră pe timpul nopții și folosește un ceas deșteptător clasic

pe timpul nopții și folosește un ceas deșteptător clasic creează o „zonă tampon” de 30–60 de minute înainte de culcare , în care să citești, să faci o baie relaxantă sau să asculți muzică, fără ecrane

, în care să citești, să faci o baie relaxantă sau să asculți muzică, fără ecrane activează modul nocturn al dispozitivelor pentru a diminua lumina puternică

pentru a diminua lumina puternică dacă trebuie să ai telefonul în dormitor, păstrează-l cât mai departe de pat pentru a reduce tentația de a-l folosi

Renunțarea la acest obicei nu doar că îmbunătățește calitatea somnului, dar poate aduce și un plus de energie și claritate în timpul zilei.