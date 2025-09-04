B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta

Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 23:23
Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
Sursa foto: Freepik

Somnul de calitate este vital pentru sănătate, iar obiceiul de a folosi telefonul mobil în pat poate afecta negativ acest aspect. Lumina albastră și notificările frecvente pot întârzia procesul de adormire și pot diminua timpul de odihnă.

Cercetările indică faptul că cei care utilizează telefonul înainte de culcare au un somn mai scurt și mai neliniștit decât cei care se abțin de la a folosi telefoanele seara.

Cuprins:

  • Despre riscurile ascunse
  • Cum poți renunța ușor la acest obicei

Despre riscurile ascunse

Potrivit verywellhealth, pe lângă problemele cu somnul, există și riscuri de siguranță. Ținerea telefonului sub pernă sau acoperit cu o pătură poate împiedica ventilarea bateriei, crescând riscul de supraîncălzire sau, în cazuri extreme, chiar de incendiu.

În plus, deși telefoanele emit radiații de frecvență joasă, considerate inofensive, cercetările continuă pentru a evalua efectele pe termen lung asupra organismului.

Cum poți renunța ușor la acest obicei

Specialiștii sugerează câteva soluții simple:

  • lasă telefonul să se încarce într-o altă cameră pe timpul nopții și folosește un ceas deșteptător clasic
  • creează o „zonă tampon” de 30–60 de minute înainte de culcare, în care să citești, să faci o baie relaxantă sau să asculți muzică, fără ecrane
  • activează modul nocturn al dispozitivelor pentru a diminua lumina puternică
  • dacă trebuie să ai telefonul în dormitor, păstrează-l cât mai departe de pat pentru a reduce tentația de a-l folosi

Renunțarea la acest obicei nu doar că îmbunătățește calitatea somnului, dar poate aduce și un plus de energie și claritate în timpul zilei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
Eveniment
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
Eveniment
Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
Eveniment
Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
Eveniment
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie
Eveniment
Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Eveniment
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente
Eveniment
Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente
Gust de Amalfi la tine acasă: marmelada de lămâie. Iată cum o poți prepara
Eveniment
Gust de Amalfi la tine acasă: marmelada de lămâie. Iată cum o poți prepara
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Externe
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Ultima oră
23:29 - Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
23:16 - Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
22:52 - Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
22:51 - Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
22:43 - Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
22:17 - Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
22:14 - Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
21:56 - Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
21:49 - Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
21:45 - Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie