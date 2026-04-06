Un obiect aparent banal, dar cu o încărcătură istorică remarcabilă, urmează să fie scos la licitație și ar putea ajunge la un preț impresionant. Este vorba despre o pernă provenită de pe o barcă de salvare a celebrului RMS Titanic, care a stârnit deja interesul colecționarilor din întreaga lume.

Licitație cu miză ridicată

Perna de scaun, recuperată de pe una dintre bărcile de salvare ale Titanicului, este estimată la până la 180.000 de lire sterline (aproximativ 206.000 de euro). Licitația va avea loc pe 18 , fiind organizată de Henry Aldridge & Son, o casă cunoscută pentru vânzările de obiecte istorice rare, scrie Click.

Organizatorii descriu evenimentul drept „o ocazie unică în viaţă” pentru colecționari. Obiectul este însoțit de plăcuța originală a bărcii de salvare, sub forma unui steag al companiei White Star.

Un obiect legat de tragedia din 1912

Povestea pernei este strâns legată de dezastrul din 14 aprilie 1912, când RMS Titanic a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord.

Perna a fost recuperată dintr-una dintre cele 13 bărci de salvare care au transportat supraviețuitorii către nava SS Carpathia. Obiectul este realizat din pânză, păstrat într-o stare bună și include detalii originale, precum patru ochiuri de alamă și plăcuța de identificare.

În plus, este scos la vânzare împreună cu o bucată de frânghie de pe navă și documente care atestă autenticitatea.

Destinul tragic al unui pasager

Perna a aparținut inițial unui apropiat al importatorului londonez Richard William Smith, care se afla la bordul Titanicului pentru a se întâlni cu prietenul său, TG Matthews, din New York.

Smith s-a numărat printre cei aproximativ 1.500 de oameni care au murit în tragedie, iar trupul său nu a fost găsit niciodată. Se spune că Matthews, profund afectat de pierdere, a cumpărat ulterior obiectul atunci când acesta a fost scos pentru prima dată la vânzare.

O declarație semnată de George Meyer confirmă originea pernei, menționând că este un „scaun de barcă de salvare de pe Titanic, luat din una dintre cele treisprezece bărci de salvare aduse aici de nava de salvare SS Carpathia, împreună cu supravieţuitorii norocoşi care au fost salvaţi în dimineaţa următoare”.

Traseul obiectului până în prezent

De-a lungul timpului, perna a trecut prin mai mulți proprietari, fiind păstrată inițial în familia Matthews și transmisă mai departe în 1926. În prezent, obiectul aparține unui colecționar anonim.

Licitația va avea loc la sediul casei Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire, iar interesul ridicat sugerează că prețul final ar putea depăși estimările inițiale.